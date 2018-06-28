Опубликован первый обзор автомодели Porsche Taycan‍ от российского автоэксперта

Первый представитель Российской Федерации журналист автоиздания Михаил Подорожанский , провел тест-драйв с пристрастием электрокара Porsche Taycan‍. О чем собственно и поделился в своем обзоре.

В сокращенной версии можно отметить, что Михаил акцентирует внимание зрителей на правильности решения создателей сделать дизайн электрокара отличающимся от привычного вида автомобилей с ДВС.

В то же время, как рассуждает автор обзора, в чертах машины улавливается фирменный стиль Porsche.

По силовой части автоновинка оснащается двумя мощными синхронными электромоторами, общей мощностью около 600 л.с. Тяговая аккумуляторная батарея имеет емкость около 100 А/ч. А запас хода на полном заряде аккумуляторов составит примерно 500 километров. Разгон до отметки 100 км/ч машина берет за 3,5 секунды.

Автоновинка оснащается современными системами безопасности и помощи водителю.

На авторынке автомодель Porsche Taycan ожидается к 2020 году. Стоимость электрокара составит порядка 85000 долларов.