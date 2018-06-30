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Самые недорогие автомобили LADA Vesta на авторынке подержанных машин
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Самые недорогие автомобили LADA Vesta на авторынке подержанных машин 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Как сообщают автоэксперты, автомодели линейки LADA Vesta уверенно удерживают 2-ую позицию на авторынке бушных машин РФ, незначительно уступая лишь корейской автомодели KIA Rio.
Что касательно стоимости, то если на авторынке новых машин линейка LADA Vesta стартует от 584900 рублей, то хоженые автомобили этой марки предлагаются уже от 400000 рублей.
В пределах 450000 рублей предлагаются модификации с мотором на 106 л.с. и МКПП.
За 450-500000 рублей доступны версии с роботизированной коробкой и пробегом не более 80000 километров.
Сумма 500-550000 рублей — ценник для модификации с «роботом» и мотором на 106 л.с., но с более скромным пробегом (не более 60000 километров). Также в этом ценовом диапазоне доступна версия с 1,8-литровым мотором на 122 л.с. Пробег у такой машины обычно от 20000 километров, но не более 60000 километров.
Конечно бывают и более выгодные предложения в единичных случаях. Тем не менее, автомодель LADA Vesta довольно свежая (2015 г.в.), поэтому является весьма неплохим выбором.
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