Индийский кросс на платформе Land Rover: начались тесты в «родном» кузове

Компания Tata Motors готовится вывести на рынок новый «паркетник». Модель предложат в пяти— и семиместной версиях.

К испытаниям нового кроссовера индийская Tata приступила еще в прошлом году. В основе вседорожника лежит платформа Land Rover Discovery Sport с поперечным расположением двигателя, модель британской марки и послужила «мулом» для будущей новинки: снимки прототипа выложили в Сеть в 2017-м (компания Jaguar Land Rover принадлежит индийскому автогиганту). В феврале этого года Tata представила на домашнем автосалоне концепт H5X, по мотивам которого будет выполнен внешний облик серийного кросса — и экстерьер, и интерьер у «индийца» будут отличаться от Ленд Ровера. Теперь же появились фотографии с тестов модели Tata в «родном» кузове, их опубликовал портал Motor Beam.

На данный момент неизвестно, под каким именем новый кроссовер индийской компании поступит в продажу. Данных о габаритах конвейерного варианта также пока нет. Длина концепта H5X равна 4 575 мм, ширина — 1 960 мм, высота — 1 686 мм, размер колесной базы составляет 2 740 мм. Размеры Discovery Sport: 4 589/2 069/1 724 мм, расстояние между осями — 2741 мм.

На фото: концепт Tata H5X Моторы у серийного воплощения H5X тоже будут иными: вместо двигателей семейства Ingenium кроссовер получит двухлитровый турбодизель Fiat Multijet II мощностью 140 или 170 л.с. Привод — передний или полный. Покупателям предложат версии с пяти— и семиместным салоном.

На фото: концепт Tata H5X На индийский рынок новый кроссовер должен выйти в первой половине следующего года. Местные СМИ прогнозируют стартовую цену в 1 600 000 рупий — это около 1 471 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, Discovery Sport в Индии обойдется минимум в 4 380 000 рупий, что эквивалентно примерно 4 025 000 рублей.

На фото: концепт Tata H5X Компания Tata является вторым по величине национальным автопроизводителем Индии: в прошлом году фирма реализовала на домашнем рынке 169 845 машин. Отставание от «номера один» — Mahindra — довольно существенное: эта компания продала в Индии 222 168 автомобилей.

Suzuki Baleno и Напомним, в следующем году Tata запустит в продажу еще одну новинку — хэтчбек с дизайном в стиле концепта 45X. «Пятидверка» должна составить конкуренцию моделям Maruti Hyundai Elite i20. Хэтч построят на платформе собственной разработки Tata.

По материалам: www.kolesa.ru