УАЗ приступил к разработке нового кроссовера

Производитель разморозил проект по созданию модели УАЗ-3170, которая появится в 2022 году.

Как стало известно RNI News, кроссовер с несущим кузовом будет построен на новой платформе с независимой подвеской всех колес. Причем шасси планируется унифицировать с Единой модульной платформой, на которой базируются автомобили проекта «Кортеж».

Ранее в СМИ появились некоторые подробности о будущей модели. По габаритам автомобиль будет сопоставим с кроссоверами Nissan Qashqai, Kia Sportage Toyota RAV4 — его длина достигнет 4,6 метра, а дорожный просвет составит 200 мм. Ожидается, что кроссовер укомплектуют 145-сильным «атмосферником» объемом 2,5 литра либо 2,3-литровым турбомотором в двух вариантах мощности — 150 и 170 л.с. Предполагается, что силовые агрегаты будут соответствовать экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6.

Информация о том, что УАЗ отстановил разработку кроссовера, появилась в 2016 году. Тогда сообщалось, что компания приняла решение сконцентрироваться на глубокой модернизации «Патриота».

Как сообщал «Авторамблер», дизайн кроссовера разрабатывают итальянские художники из ателье Pininfarina, а моторы предоставит Заволжский моторный завод

Фото: RCI News / ВКонтакте