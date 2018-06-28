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УАЗ приступил к разработке нового кроссовера
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УАЗ приступил к разработке нового кроссовера 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Производитель разморозил проект по созданию модели УАЗ-3170, которая появится в 2022 году.
Как стало известно RNI News, кроссовер с несущим кузовом будет построен на новой платформе с независимой подвеской всех колес. Причем шасси планируется унифицировать с Единой модульной платформой, на которой базируются автомобили проекта «Кортеж».
Ранее в СМИ появились некоторые подробности о будущей модели. По габаритам автомобиль будет сопоставим с кроссоверами Nissan Qashqai, Kia Sportage и Toyota RAV4 — его длина достигнет 4,6 метра, а дорожный просвет составит 200 мм. Ожидается, что кроссовер укомплектуют 145-сильным «атмосферником» объемом 2,5 литра либо 2,3-литровым турбомотором в двух вариантах мощности — 150 и 170 л.с. Предполагается, что силовые агрегаты будут соответствовать экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6.
Информация о том, что УАЗ отстановил разработку кроссовера, появилась в 2016 году. Тогда сообщалось, что компания приняла решение сконцентрироваться на глубокой модернизации «Патриота».
Как сообщал «Авторамблер», дизайн кроссовера разрабатывают итальянские художники из ателье Pininfarina, а моторы предоставит Заволжский моторный завод.
Фото: RCI News / ВКонтакте
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