В сети появилось фото макета нового кроссовера УАЗ

Ульяновский автозавод вернулся к работе над проектом кроссовера УАЗ-3170. По данным RCI News, опытное производство принципиально новой модели начнется в 2022 году и может появиться в продаже через полгода после запуска на конвейере.

Портал публикует макет кроссовера УАЗ-3170. Сообщается, что автомобиль создается с участием специалистов ФГУП НАМИ на новой безрамной платформе с независимой подвеской всех колес. Предполагается, что шасси будет унифицировано с платформой проекта «Единая модульная платформа».

По размерам и функционалу кроссовер будет сопоставим с Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Kia Sportage . Судя по просочившимся в СМИ данным, модель будет оснащаться четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями: атмосферным 2,5-литровым мощностью 145 лошадиных сил и турбированным 2,3-литровым с отдачей 150 и 170 лошадиных сил.

По данным издания, работа над УАЗ-3170 началась еще в конце 2014 года, серийное производство ожидалось в начале 2020, однако в 2016 году появилась информация, что проект заморожен в пользу модернизации модели Patriot.