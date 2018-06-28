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В сети появилось фото макета нового кроссовера УАЗ
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В сети появилось фото макета нового кроссовера УАЗ 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Ульяновский автозавод вернулся к работе над проектом кроссовера УАЗ-3170. По данным RCI News, опытное производство принципиально новой модели начнется в 2022 году и может появиться в продаже через полгода после запуска на конвейере.
Портал публикует макет кроссовера УАЗ-3170. Сообщается, что автомобиль создается с участием специалистов ФГУП НАМИ на новой безрамной платформе с независимой подвеской всех колес. Предполагается, что шасси будет унифицировано с платформой проекта «Единая модульная платформа».
По размерам и функционалу кроссовер будет сопоставим с Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Kia Sportage. Судя по просочившимся в СМИ данным, модель будет оснащаться четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями: атмосферным 2,5-литровым мощностью 145 лошадиных сил и турбированным 2,3-литровым с отдачей 150 и 170 лошадиных сил.
По данным издания, работа над УАЗ-3170 началась еще в конце 2014 года, серийное производство ожидалось в начале 2020, однако в 2016 году появилась информация, что проект заморожен в пользу модернизации модели Patriot.
Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором курсанты одного из военных вузов разбирают и собирают автомобиль УАЗ за четыре минуты. Рекорд был поставлен на международном конкурсе «Рембат», вошедшем в программу игр АрМИ-2017.
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