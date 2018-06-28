Из «Гелика» сделали автомобиль для разведки

Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.

Как известно, в семидесятых годах прошлого века Mercedes-Benz G-класса создавался не как гражданский автомобиль, а как специализированное транспортное средство для нужд пограничников, военных и прочих силовых структур. Несмотря на то, что впоследствии было выпущено множество гражданских модификаций «гелика», он по-прежнему остается востребованным у силовиков. Которые теперь могут расширить свой автопарк за счет новой модификации ветерана W461 — Mercedes-Benz G-Wagon MRV 6.2, что расшифровывается как Multi Role Vehicle — многоцелевой автомобиль массой 6,2 тонны.

Машина является дальнейшим развитием проекта Mercedes-Benz G-Wagon LAPV и отличается от последнего другим кузовом, новой подвеской и броневой плитой под полом, что усилило противоминную защиту. Внедорожник имеет открытый кузов, вот почему для непосредственного участия в боевых действиях он не годится.

Его прямое назначение — ведение разведки и переброска групп спецназа. Так как машина будет всячески избегать боестолкновений, единственную угрозу для нее представляют мины. Вот почему она получила броневую защиту нижней части кузова и противоосколочные маты на полу. Судя по открытому кузову, нести службу этому автомобилю придется не в Европе, а на Ближнем Востоке или Африке, где хорошие дороги являются большой редкостью. Поэтому разработчики снабдили автомобиль портальными мостами, двумя амортизаторами на каждое колесо, системой централизованной подкачки шин и внедорожной резиной размерностью 305/80 R18.

Клиренс достигает 412 мм, преодолеваемый брод — 1 метр. Длина автомобиля составляет 5,52 м, ширина — 2,17 м, высота — 2,18 м, колесная база — 3,42 м. На борт машина может брать шесть бойцов в полной экипировке или 3000 кг груза. Также возможна буксировка прицепа массой до 2000 кг.