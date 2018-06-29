Seat уменьшил мощность «заряженного» хэтчбека Leon

«Заряженный» вариант хэтчбека Seat Leon, который теперь продается под отдельным брендом Cupra, стал на 10 лошадиных сил слабее. Как пишет Auto Express, это произошло из-за требований нового цикла измерений уровня вредных выбросов WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure или Всемирный гармонизированный тестовый цикл для легковых автомобилей).

Хот-хэтч оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором, но его мощность теперь будет составлять не 300 лошадиных сил, а 290 сил. При этом отдача агрегата полноприводной модификации, которая доступна для «Леона» с кузовом универсал, не изменится.

Новый цикл измерений WLTP с сентября прошлого года пришел на смену NEDC, утвержденному еще в 1970-х. Согласно новым правилам, автомобилям теперь будет необходимо проезжать большую дистанцию во время измерений. Также увеличится количество разгонов, но сократится время остановок.

Ранее из-за несоответствия новым требованиям компания BMW досрочно прекратила производство «заряженного» седана M3, приостановила производство спортивной модификации «пятерки» — M550i, а также отказалась от выпуска топовой модификации «семерки» с двигателем V12 при следующем обновлении модели.