Видео: «заряженный» Seat против спортивной лошади

Компания Seat сравнила «заряженный» Leon Cupra со спортивной лошадью. Автомобиль и животное посоревновались в скорости и умении преодолевать препятствия на конкурном поле барселонского Royal Polo Club.

В первом испытании участникам соревнования необходимо было на скорость преодолеть дистанцию в 100 метров. Испанскому хот-хэтчу на это потребовалось четыре секунды, лошади по имени Калгари — 15 секунд. Второе испытание — преодоление препятствий — снова выиграл 300-сильный Seat.