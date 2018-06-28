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30 лютых «Големов» покорят бездорожье планеты
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30 лютых «Големов» покорят бездорожье планеты 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Испанская компания DSD Design & Motorsport представила новое творение — полномасштабный концепт вседорожника Golem с классическим мотором V8.
В прошлом году студия уже успела удивить общественность моделью Boreas. На этот раз студенты магистратуры Политеха Валенсии помогли компании явить миру нового «монстра» под именем «Голем». Модель хотят запустить в мелкосерийное производство.
Концептуально автомобиль, получивший имя персонажа из еврейской мифологии, сильно напоминает Lamborghini LM 002. При этом данный прототип предназначен для покорения жёсткого бездорожья. Модель выполнена в нарочито угловатом стиле и всем видом заявляет о предназначении — топтать грязь и перемещаться там, куда обычным автомобилям путь заказан. Дополняют озлобленный образ зубастые шины BFGoodrich Mud-Terrain.
Над дизайном проекта студенты университета работали на протяжении года в рамках сотрудничества стартапа DSD с учебным заведением. Производитель намерен довести дело до выпуска живых машин, тираж которых ограничится 30 экземплярами.
Предполагается, что под капотом полноприводного «Голема» окажется злобный классический V8 с отдачей не менее 700 л. с. Он будет сочетаться с 8-ступенчатым «автоматом». Шасси машины будет полноуправляемым. Автомобиль предложат покупателям в нескольких вариантах исполнения, в том числе в кузове пикап.
Самые нелепые способы кустарного ремонта автомобилей. Читайте статью на QutoЧитайте также:Audi все же разрабатывает гигантский кроссовер Q9«УАЗ» шокировал покупателей новым оборудованиемVolvo интересна идея строительства завода в России
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