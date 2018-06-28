Назван ТОП-3 подержанных авто за 300 тыс. рублей

Имея в распоряжении сумму в 300 тысяч рублей, можно стать владельцем неплохого и довольно «свежего» б/у автомобиля. На рынке присутствует довольно много предложений в этом ценовом диапазоне, однако «Автоновости дня» предлагают ТОП-3 моделей, которые не доставят проблем в процессе эксплуатации и не вытянут уйму денег на постоянные ремонты.

Третье место — Mitsubishi Lancer 9. Одна из наиболее удачных генераций данной модели, которая отличается хорошим качеством сборки, надежными агрегатами и довольно интересной внешностью. На вторичном рынке можно найти достаточно «живых» экземпляров, причем даже с «автоматом». Правда, как и со всякой АКПП, лучше не экономить на ее диагностике перед покупкой. Самый оптимальный мотор — 1.6-литровый мощностью в 98 л.с.

А вот от покупки 1.3-литрового варианта лучше отказаться. Его мощности в 82 л.с. явно недостаточно для автомобиля массой более 1.2 тонны, а если еще включить кондиционер, нерасторопность машины станет реально раздражать.

Второе место — Lada Granta /Kalina. За озвученную сумму можно взять отечественный автомобиль с небольшим пробегом. Относительная «свежесть» позволит первое время не тратиться на ремонты, а большую часть «детских болезней» уже зачастую вылечил первый владелец. К плюсам «Гранты» и «Калины» можно отнести хорошую приспособленность к плохим дорогам, недорогое обслуживание, доступность запчастей.

В то же время, особого комфорта от ВАЗов данной линейки ждать не стоит, как и хорошей управляемости. Все же это модели низкобюджетного сегмента. Оптимальный мотор — 1.6-литровый агрегат, который неплохо себя зарекомендовал в эксплуатации.

Первое место — Ford Focus II. Второй «Фокус» за 300 тысяч можно взять только в дорестайлинговом варианте, причем в этом случае это будет неплохая комплектация. Если же говорить об обновленной версии после 2008 года, то за такие деньги это будет либо совсем «голое» оснащение, либо экземпляр с техническими проблемами.

Что касается моторов, то лучше обойти стороной 1.4-литровый бензиновый агрегат. Как и в случае с Lancer, недостаток мощности сильно подпортит впечатление от машины. Поэтому оптимальный вариант — это 1.6-литровый бензиновый мотор на 100 или 115 л.с. либо 125-сильный 1.8-литровый двигатель. Можно обратить внимание и на дизели, однако у них могут быть проблемы с топливной аппаратурой.

Это далеко не все модели, которые можно купить за 300 тыс. рублей, однако, озвученные автомобили представлены на рынке в большом количестве, поэтому найти хороший экземпляр на сегодняшний день довольно несложно.