Самые мощные версии хэтчбеков Kia Ceed больше не продаются в России

Российское представительство марки Kia прекратило продажи мощных хэтчбеков Kia Ceed GT и Kia Pro_ceed GT.

Версии с шильдиком GT оснащались 1,6-литровым бензиновым турбомотором, форсированным до 204 л. с., и механической коробкой передач. Корейский «горячий» хэтчбек мог разогнаться до сотни за 7,6 секунды. Пятидверный Ceed стоит 1 335 000 рублей, а трёхдверный Pro_ceed — 1 265 000 рублей.

А уже осенью этого года в России появится хэтчбек Kia Ceed нового поколения. Автомобиль, созданный на новой платформе, будет предлагаться с атмосферными моторами 1.4 и 1.6, а также с турбодвигателем объёмом 1,4 литра. Позже в гамме появится пятидверный универсал, а «трёхдверки» в модельном ряду больше не будет.