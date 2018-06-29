На российском авторынке повысилась популярность переднеприводного Mitsubishi Outlander

Согласно представленным пресс-службой «ММС Рус» статистическим данным за пять месяцев текущего года по объемам продаж автомодели Mitsubishi Outlander, модификация с передним приводом составила в общем зачете 25%.

Наибольшей популярностью озвученная модификация автомодели пользуется в столичном регионе и на Петербургском авторынке.

Также автомодель популярна и в других регионах страны. Хорошо покупается обсуждаемая автомодель на юге России.

Автоэксперты связывают такой «бум» с локализацией автопроизводства именно переднеприводной версии на Калужской промплощадке.

Модификация с двухлитровым мотором на 150 л.с. доступна от 1613000 рублей.

Не последнее слово в популяризации обсуждаемой автомодели сыграла и выгодная программа утилизации «трейд-ин. В рамках данного предложения клиент может сэкономить до 250000 рублей на покупке машины.