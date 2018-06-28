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В России растет спрос на Mitsubishi Outlander c передним приводом‍
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В России растет спрос на Mitsubishi Outlander c передним приводом‍ 

Автоновости дня 2 часа назад
Фото: Автоновости дня
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» выяснили, что в России растет спрос на переднеприводный внедорожник Mitsubishi Outlander. По статистике «ММС Рус», продажи модели с передним приводом в мае текущего года достигли 34% от общего объема реализации внедорожника, в то время как за первые пять месяцев она составила 25%.
Несложно заметить, что наибольшим спросом переднеприводная версия Mitsubishi Outlander пользуется в Москве, Санкт-Петербурге, некоторых городах центральной России и южном регионе, где проблема бездорожья, обилия снега и гололедицы обычно не стоит так остро, как во многих других уголках нашей страны.
Напомним, что серийная сборка Mitsubishi Outlander 2WD началась на заводе в Калуге в феврале текущего года. Сейчас купить его с моноприводом можно в любом дилерском центре Mitsubishi по цене от 1 613 000 рублей. Кроме того, по программе Trade-In можно дополнительно сэкономить до 250 тысяч рублей.
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