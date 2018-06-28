Компания Audi всерьез рассматривает возможность создания внедорожника Audi Q9, который окажется флагманом бренда и будет выделяться, в первую очередь, ультра-роскошным исполнением. В рамках прошедшей в Китае презентации Audi Q8 подобную возможность не исключил сам глава компании Руперт Штадлер, а после его смены (Штадлера арестовали по делу о дизельном скандале) не стали опровергать появившуюся информацию и другие топ-менеджеры немецкого бренда.
Определяющим при этом является наличие потребительского спроса. В Audi планируют оценить результаты продаж модели Q8, после чего принять окончательное решение относительно целесообразности разработки более премиального авто. В свою очередь Марк Лихте, возглавляющий дизайнерскую работу в Audi, в беседе с журналистами отметил, что в случае появления Audi Q9, модель сможет предложить покупателям не только роскошь, но и передовые технологические решения.
Если «зеленый свет» проекту будет дан, то «немец» окажется прямым конкурентом для Range Rover, причем за счет молодости внедорожник от Audi должен получить значительные конкурентные преимущества. Товарный вариант Audi Q9 может оказаться несколько больше по своим размерам Audi Q8, получит стандартный кузов (не купе) для сохранения должного объема пространства для пассажиров, а также будет иметь единую стилистику экстерьера нынешнего флагмана.