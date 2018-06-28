Компания Ducati представила юбилейную версию мотоцикла Monster 1200

25 лет назад, в 1993 году, компания Ducati представила новый нейкед — Monster 1200. В честью юбилея итальянцы решили выпустить спецверсию байка с простым и понятным названием Monster 1200 25 Anniversario. Презентовал мотоцикл известный итальянский мотогонщик, чемпион мира, выступающий за Ducati — Андреа Довициозо

Юбилейный Ducati Monster 1200 25 Anniversario отличается эксклюзивной трёхцветной ливреей в цветах итальянского флага, сиденьем с вышитым юбилейным логотипом, рамой золотого цвета, кованными дисками Marchesini с W-образными спицами, деталями из алюминия и карбона. Плюс табличка с номером экземпляра — будет выпущено всего 500 юбилейных байков.

В оснащение нейкеда вошли трубчатая стальная рама и литой алюминиевый односторонний маятник, полностью регулируемая подвеска Öhlins, 48-миллиметровая вилка перевёрнутого типа, тормозная система Bremo из двух дисков (спереди 330 мм в паре с моноблочными суппортами Brembo M50, сзади — 245 мм).

Юбилейная версия «Монстра» создана на основе модификации Monster 1200 Sport. Она оснащается мотором Testastretta 11° DS с двумя цилиндрами и жидкостным охлаждением. Отдача агрегата — 147 л.с. при 9250 об/мин и максимальный крутящий момент 124 Нм при 7250 об/мин.

В арсенале Ducati Monster 1200 25 Anniversario также имеется продвинутая электроника с тремя режимами работы (Sport, Touring и Urban), и инерционная платформа Bosch Inertial Measurement Unit (IMU), в состав которой входят фирменные системы контроля: Cornering ABS, Wheelie Control (контроль вывеса переднего колеса на разгоне), трекшн-контроль Traction Control, быстрого переключения передач Quick Shift up/down.

Дилеры Ducati получат юбилейный Monster 1200 25 Anniversario в сентябре (Европа), затем байк приедет в Японию, США и Австралию. Однако сделать заказ в магазинах Ducati можно уже сейчас. О доступности юбилейной версии в России информации нет.