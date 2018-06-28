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Audi может выпустить роскошного конкурента Range Rover∎
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Audi может выпустить роскошного конкурента Range Rover∎ 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
Audi не собирается останавливаться: вслед за Q8 в Ингольштадте всерьез обдумывают возможность разработки модели с обозначением Q9. Она должна будет заполнить разрыв между нынешними кроссоверами Audi и люксовыми вседорожниками вроде Bentley Bentyga.
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