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Последний McLaren Senna ушел с молотка
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Последний McLaren Senna ушел с молотка 

Auto.Today 27 минут назад
Фото: Auto.Today
Для тех, кто хотел приобрести новый McLaren Senna есть очень печальная новость — последний экземпляр был продан на аукционе.
Роскошный McLaren Senna — новый гиперкар британской компании, выпущенный ограниченным тиражом, который является преемником гибридного P1. Модель, умещающая множество компонентов из углеродного волокна, оснащается 4,0-литровым двухтурбинным двигателем V8, обеспечивающим отдачу в 789 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента. Мотор соединяется с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и системой заднего привода. Общий вес автомобиля приравнивается к 1 198 килограммам и позволяет McLaren Senna разгоняться 0-100 км/ч всего за 2,2 секунды, достигая предельной скорости в 340 километров в час. Лимитированная модель ограничивается тиражом в 500 экземпляров, каждый из которых уже был распродан. Но, как оказалось, британская корпорация приберегла один пример для аукциона Sotheby's, в рамках которого последний гиперкар был продан за сумасшедшую сумму — 1,9 миллиона фунтов стерлингов (эквивалентно 2,16 миллиона евро или 2,67 миллиона долларов США).
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