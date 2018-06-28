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Пикап Mercedes-Benz может получить топовый двигатель V8
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Пикап Mercedes-Benz может получить топовый двигатель V8
Вести.Ru
1 час назад
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Вести.Ru
Первое время после запуска
Mercedes-Benz
X-Class оснащался лишь четырехцилиндровыми моторами
Nissan
. Затем модель все же получила шестицилиндровый дизель от Mercedes-Benz, но, судя по всему, немцы не собираются останавливаться на достигнутом.
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