Renault и Dacia перестанут выпускать одинаковые модели

Под марками Renault Dacia перестанут выпускать одинаковые автомобили: у моделей будут не только разные платформы, но и дизайн кузова, а также оформление интерьера. Об этом сообщает французская газета Le Figaro. Первой машиной, выпущенной в рамках новой стратегии, станет купеобразный кроссовер C-SUV — в модельном ряду Dacia у вседорожника аналога не будет.

По данным Le Figaro, руководство французской марки хочет унифицировать «международный» имидж марки: выпускать модели с единым дизайном и полностью исключить бейдж-инжиниринг. Последней моделью, разработанной еще в рамках старой стратегии, стал Duster второго поколения, который представлен и под маркой Dacia, и Renault.

[Версии «Дастера», которые мы вряд ли увидим] (https://motor.ru/selector/fivedusters.htm)

Бестселлер российского рынка — Logan — в следующем поколении также будет разработан с учетом рынка сбыта. Европейской версии достанется дорогая версия платформы CMF-B с улучшенными двигателями и электроникой, а машины для других рынков построят на модернизированной тележке B0.

Купеобразный кроссовер C-SUV, который дебютирует на Московском международном автосалоне под именем Kaptur, он обычной версии вседорожника будет отличаться измененным дизайном передней части кузова. Новинка станет глобальной моделью марки и кроме Росиии будет продаваться в Китае, Бразилии и Южной Корее.