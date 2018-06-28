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Renault и Dacia перестанут выпускать одинаковые модели
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Renault и Dacia перестанут выпускать одинаковые модели 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Под марками Renault и Dacia перестанут выпускать одинаковые автомобили: у моделей будут не только разные платформы, но и дизайн кузова, а также оформление интерьера. Об этом сообщает французская газета Le Figaro. Первой машиной, выпущенной в рамках новой стратегии, станет купеобразный кроссовер C-SUV — в модельном ряду Dacia у вседорожника аналога не будет.
По данным Le Figaro, руководство французской марки хочет унифицировать «международный» имидж марки: выпускать модели с единым дизайном и полностью исключить бейдж-инжиниринг. Последней моделью, разработанной еще в рамках старой стратегии, стал Duster второго поколения, который представлен и под маркой Dacia, и Renault.
[Версии «Дастера», которые мы вряд ли увидим] (https://motor.ru/selector/fivedusters.htm)
Бестселлер российского рынка — Logan — в следующем поколении также будет разработан с учетом рынка сбыта. Европейской версии достанется дорогая версия платформы CMF-B с улучшенными двигателями и электроникой, а машины для других рынков построят на модернизированной тележке B0.
Купеобразный кроссовер C-SUV, который дебютирует на Московском международном автосалоне под именем Kaptur, он обычной версии вседорожника будет отличаться измененным дизайном передней части кузова. Новинка станет глобальной моделью марки и кроме Росиии будет продаваться в Китае, Бразилии и Южной Корее.
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