Модельная линейка Zotye пополнится лифтбеком 

Автопромышленность Китайской Народной Республики не стоит на месте и развивается гигантскими темпами.
Не отстаёт от таких темпов страны и китайская компания Zotye.
В интернете появились снимки лифтбека от суббренда компании — марки Traum. На данный момент в линейке находится три внедорожника: Meet 3, S70, и Seek 5.
Однако вот-вот эти кроссоверы будут разбавленные как раз лифтбеком.
Инсайдерская информация гласит, что новый автомобиль вместе с еще одним вездеходом появится на местном рынке поднебесной уже в начале 2019 года.
Кстати, фотографии представляют макеты нового лифтбека, а значит, внешний вид серийного авто запросто может иметь немного другой вид.
Автомобиль сделан на базе TMA, правда, никаких данных о двигателях этого лифтбека нет. По предположительной информации, машина будет продаваться с простыми бензомотором, а также в электроверсии и гибриде.