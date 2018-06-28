Модельная линейка Zotye пополнится лифтбеком

Автопромышленность Китайской Народной Республики не стоит на месте и развивается гигантскими темпами.

Не отстаёт от таких темпов страны и китайская компания Zotye.

В интернете появились снимки лифтбека от суббренда компании — марки Traum. На данный момент в линейке находится три внедорожника: Meet 3, S70, и Seek 5.

Однако вот-вот эти кроссоверы будут разбавленные как раз лифтбеком.

Инсайдерская информация гласит, что новый автомобиль вместе с еще одним вездеходом появится на местном рынке поднебесной уже в начале 2019 года.

Кстати, фотографии представляют макеты нового лифтбека, а значит, внешний вид серийного авто запросто может иметь немного другой вид.

Автомобиль сделан на базе TMA, правда, никаких данных о двигателях этого лифтбека нет. По предположительной информации, машина будет продаваться с простыми бензомотором, а также в электроверсии и гибриде.