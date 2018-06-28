Не только SUV: модельную линейку суббренда Zotye разбавят лифтбеком

В Сеть выложили первые изображения будущих новых моделей китайской марки Traum. Бренд принадлежит компании Zotye.

Марка Traum (по-немецки — «мечта») дебютировала летом 2017-го. За внешний облик моделей суббренда Zotye отвечает Бенедек Тот, ранее работавшего в американском подразделении Daimler . На данный момент представлены три кроссовера Traum: S70, Meet 3 и Seek 5. Первые два «паркетника» уже продают в Китае, причем «тройка» вышла на рынок совсем недавно — в конце мая 2018-го. Кросс Seek 5 доберется до местных дилеров в июле-августе. На этот год также запланирована премьера кросс-купе Meet 5, которое является клоном Mazda CX-4. А в 2019-м китайцам предложат еще две модели — очередной «паркетник» и лифтбек. Фото новинок распространили местные СМИ.

Лифтбек Traum. Название модели пока неизвестно

Отметим, на снимках явно запечатлены макеты, так что дизайн товарных машин еще может измениться. Предполагается, что, как и остальные модели Traum, безымянные пока кроссовер и лифтбек построят на модульной платформе TMA. О моторах информации нет. Скорее всего, двигатели новинкам достанутся от нынешних моделей марки. Хотя не исключено и появление гибридных или электрических установок.

Будущий кроссовер Traum. Название модели пока неизвестно

Кроссоверы Meet 3 и Seek 5 оснащаются бензиновым четырехцилиндровым турбодвигателем 1.5 мощностью 150 л.с. (207 Нм). Тот же мотор прочат и купеобразному Meet 5. У «тройки» движок сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором, для Seek 5 предусмотрены шестиступенчатые «механика» и «автомат». «Паркетник» Traum S70 доступен со 156-сильной «турбочетверкой» 1.5 (215 Нм), 5КВП и 6АКП. Привод у всех моделей Traum — лишь передний.

Пока известны результаты продаж только Traum S70: в январе-мае текущего года в Китае реализовано 7 147 таких автомобилей. Для Поднебесной — это ничтожные цифры. Для сравнения, кроссовер Haval H6 (лидер сегмента SUV в Китае) только в мае 2018-го разошелся тиражом в 30 616 экземпляров. И это при том, что «шестерка» стоит гораздо дороже: самая доступная версия H6 обойдется в 103 000 юаней (около 985 000 рублей по актуальному курсу), а цена кроссовера Traum S70 — от 81 900 юаней (примерно 783 000 рублей). Впрочем, не стоит забывать о том, что Хавейл продает в Китае H6 двух поколений одновременно.

По материалам: www.kolesa.ru