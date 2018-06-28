Dodge Charger получил «демоническое» обновление

Марка Dodge обновила семейство модели Charger. Четырехдверный маслкар получил два новых исполнения, измененный дизайн, а в версиях SRT Hellcat и R/T Scat Pack — расширенный набор оснащения. Часть опций седану досталась от 852-сильной дрэговой модификации Challenger SRT Demon.

[Тест-драйв Dodge Challenger и Charger: краткая история отношений человека и масл-кара, с прологом и эпилогом] (https://motor.ru/testdrives/hellcat.htm)

После обновления количество версий Dodge Charger увеличилось до шести: в гамме модели появилась полноприводная модификация SXT и заднеприводная GT. Обе оснащаются 3,6-литровым двигателем V6 Pentastar мощностью 305 лошадиных сил и 358 Нм крутящего момента, совмещенным с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач TorqueFlite.

В список оснащения Charger SXT входит отделка салона кожей наппа, спортивные кресла, 19-дюймовые колесные диски, а также пакет для холодного климата с подогревом руля и передних сидений. Версии GT положен капот с вентиляционными прорезями, задний спойлер, спортивная подвеска, а за доплату — 20-дюймовые колесные диски.

Модификация Dodge Charger R/T Scat Pack комплектуется 6,4-литровым двигателем V8, отдача которого составляет 492 лошадиные силы и 644 Нм момента. В стандартное оснащение машины входит лаунч-контроль, решетка радиатора с двумя воздухозаборниками и новая приборная панель. Среди опций — адаптивная подвеска Bilstein с тремя режимами демпфирования.

Топовая и самая мощная версия — SRT Hellcat — по-прежнему оснащена 717-сильным двигателем HEMI V8. При этом в стандартнее оснащение масл-кара отныне входит лаунч-контроль, функция Line Lock, блокирующая контур передних тормозов при бернаутах, и ранее доступные только «Демону» охладитель нагнетателя After-Run Chiller, а также функция Torque Reserve, создающая запас крутящего момента при разгоне с места.