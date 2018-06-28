Глава Bentley в России: «Российские клиенты ведут себя более дерзко»

Почему конкуренция в сегменте люксовых SUV так резко выросла?

Такие автомобили дают водителю ощущение безопасности, простор, чувство контроля над ситуацией. Для многих важно наличие свободного места в салоне, где можно разместить всю семью, багаж и отправиться в длительное путешествие.

Насколько важны для таких люксовых марок как Bentley международные автосалоны?

Мы с интересом относимся к автосалонам в Женеве, Париже, Токио, Нью-Йорке, Шанхае, Франкфурте. Они важны для нас. Но в основном мы стараемся привлечь к себе внимание другими способами, проводя специальные мероприятия для наших клиентов.

В прошлом году в России наблюдался рост продаж Bentley, что в основном связано с появлением модели Bentayga. Что вы ожидаете в 2018 году?

Мы хотим продолжить рост продаж. Запуск дизельной версии Bentayga в России в ноябре 2017 года должен этому поспособствовать, того же мы ждем и от бензинового V8, который уже доступен в России. Но, конечно, не стоит забывать о других моделях: Mulsanne, Flying Spur и совершенно новом Continenlal GT.

Bentayga V8 разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 секунды, а максимальная скорость автомобиля достигает 290 км/ч То есть экономические проблемы никак не сказываются на продажах в России?

Наши клиенты — это люди, которые сами построили свою карьеру, это мужчины и женщины, с коммерческой жилкой и стратегическим мышлением. Они сами определяют, как тратить свои деньги. Если им нужна представительная машина или они просто хотят порадовать себя и свою семью, то они приходят к нам. Российские клиенты, к слову, очень прагматичны, всегда взвешивают все за и против, прежде чем сделать покупку. Но колебания валют никак не сказались на наших клиентах. Да, некоторые решили выждать несколько месяцев перед покупкой нового автомобиля, но все равно не ушли из сегмента.

Bentayga Hybrid — это 3-литровый бензиновый турбированный V6, работающий в паре с электродвигателем. Первый серийный гибрид от Bentley может ехать и только на электротяге, но не более 50 км. Если использовать фирменную зарядку Bentley, то подзарядка займет до 2,5 часов

Есть ли у российских клиентов какие-то особые предпочтения?

Мне нравится, что российские клиенты ведут себя более дерзко в плане выбора цвета автомобилей. Если вы придете в шоурум в Швейцарии, то увидите, что там все вокруг серое, голубое, зеленое и черное. А вот в России люди любят более яркие варианты. В целом мы можем выполнить любые легальные просьбы. Мы подбирали оттенки кузова и под любимый цвет лака для ногтей клиентки, и под цвет губной помады, оформляли интерьеры в тон рубашек заказчиков. Некоторые клиенты просят вышить гравировки с их именами либо инициалы членов их семьи. Однажды покупатель попросил вышить свадебные клятвы на солнцезащитных козырьках — с удовольствием выполнили заказ.