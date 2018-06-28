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Названа стоимость билетов на юбилейный Unlim 500+
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Названа стоимость билетов на юбилейный Unlim 500+ 

Южный автомобиль 35 минут назад
Фото: Южный автомобиль
Юбилейный двадцатый фестиваль суперкаров UNLIM 500+ состоится 21-22 июля на Дмитровском полигоне в Подмосковье.
Соревнование пройдет на привычной зрителям и участникам площадке — динамометрической прямой и соберет порядка 50 автомобилей, мощность двигателей которых начинается от 500 л.с. Время проведения соревнования перенесено на середину лета специально, чтобы избежать холодной погоды и дождя. Заезды Unlim 500+ проводятся по правилам автоспортивной дисциплины дрэг-рейсинг, поэтому автомобили могут стартовать только по сухой трассе. По сложившейся традиции участники будут соревноваться между собой в скорости и времени прохождения дистанции, которая составит ½ мили (804 метра). Зачет будет вестись в семи классах: Super Car AWD, Super Car RWD, Sport Car AWD, Sport Car RWD, Super Sport AWD, Super Sport RWD, Unlimited. Тренировки для участников запланированы на субботу 21 июля, финальные заезды состоятся в воскресенье 22 июля. Проходить они будут в формате выбывания по сетке ТОП-16. На соревнованиях Unlim 500+ зрители увидят автомобили таких легендарных производителей, как Porsche, Ferrari, Lamborghini, Jaguar, BMW, Mercedes-Benz, Audi и др. Мощность двигателей некоторых суперкаров превышает 1000 л.с. Соревнования Unlim 500+ проводятся под эгидой Российской автомобильной федерации (РАФ). Трансляция соревнований будет вестись в режиме онлайн на сайте Dragtimes.ru и официальном YouTube-канале DragtimesInfo. Стоимость билета категории «Стандарт» — 5500 рублей, категории VIP «Paddock Club» — 20000 рублей. Билеты действительны в оба дня соревнования, 21 и 22 июля. Вход для детей до 12 лет бесплатный.
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