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Автомобили Mazda будут воплощать совершенно другой дизайн
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Автомобили Mazda будут воплощать совершенно другой дизайн 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Японская компания готова выйти за рамки традиционного дизайна автомобилей и преподнести для своих клиентов совершенно другой стиль.
Обычно при разработке дизайна новых машин Mazda использовала глиняные модели, от которых сейчас начинает постепенно отказываться, заменяя их цифровыми реализациями, позволяющими создавать самые сложные панели кузова. Во время интервью с Automotive News, эксперт по креативному дизайну Mazda Такахиро Мацуи подчеркнул, что совершенно другой язык дизайн заставляет объединить вышеуказанные способы моделирования, заставив разработчиков сотрудничать. «Это стало началом совместного творчества и конкуренции. Мы должны были работать вместе, но и сражаться друг с другом, — сказал он.
Первым результатом этого более тесного сотрудничества стала Vision Coupe, представленная на Токийском автосалоне в октябре. Дизайнеры Mazda потратила примерно два года на разработку концепции, постоянно регулируя наклон панелей кузова вплоть до 0,1 миллиметра. „Мы должны контролировать поверхность до этого минимального уровня, чтобы получить тот внешний вид, который нам нужен. Этот процесс требует много времени и энергии“.
Отмечается, одной из первых серийных моделей японского производителя, представляющих новый подход к дизайну, станет Mazda 3.
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