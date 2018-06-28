BMW i3 и i8 покрыли 24-каратным золотом

Чешский офис BMW представил эксклюзивную версию электрокара i3 и гибридного спорткара i8 под названием Starlight Edition. Особенностью машин, стилистика которых разработана художником Мирославом Шпичаком и дизайнером Золтаном Матушка, стала двухцветная окраска кузова с напылением из 24-каратного золота. Об этом сообщает BMWBlog.

Доработка i3 и i8 был проведена в сотрудничестве с фирмой Toplac — официальном партнером BMW в Чехии и представителем производителя краски BASF. В рамках проекта компания Liebscher Blattgold создала особой процесс покраски, который обеспечил плавный переход от золота к оригинальному цвету автомобиля.

Обе машины покрыты четырьмя слоями золота — последний слой нанесен вручную. Для придания визуальной глубины, кузов автомобилей также выкрашен шестью слоями оригинальной краски.

Золотое напыление также используется в интерьере: для отделки обрамления дефлекторов системы климат-контроля, центрального тоннеля и логотипа на руле. Помимо этого, в салоне каждого автомобиля спецсерии установлена табличка с надписью «STARLIGHT Edition one of one».