FCA продолжает предлагать старый Ram 1500 Classic

Наряду с новым Ram 1500, предоставляющим ряд значительных улучшений, итало-американский производитель продолжает предлагать уходящий пикап Ram 1500 Classic. Отмечается, последний будет доступен до конца 2018 года.

Модель Classic будет предлагаться в нескольких вариантах, включая различные двигатели и отделки салона. Это предоставит отличный выбор для тех, кто не готов остановиться на новом пикапе. «Когда мы запускали новый 2019 Ram 1500, мы не хотели уходить от ключевой части рынка легковых грузовиков», — сказал глава Ram Майк Манли. «Ram будет продолжать выпускать 1500 Classic, ориентированных на приезжих и коммерческих покупателей».

Клиенты смогут выбрать между следующими уровнями отделки: Tradesman (изображен на фото), Express, Big Horn, Lone Star и Special Services Vehicle (SSV), а также различными двигателями, включая 3,6-литровый Pentastar V6, 5,7-литровый Hemi V8 и 3,0-литровый агрегат EcoDiesel V6. Будут доступны опциональные пакеты Chrome Plus и SXT для Tradesman и пакет Black Accent для Express.

Книги заказов будут открыты до конца года, после чего классическая модель будет полностью заменена новым автомобилем.