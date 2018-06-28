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«Демон» вселился: представлен Dodge Charger SRT Hellcat
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«Демон» вселился: представлен Dodge Charger SRT Hellcat 

Car.ru 17 минут назад
Фото: Car.ru
Dodge обновил свой масл-кар с четырьмя дверями. Самое крутое — это появление «Чарджера» с «демоническими» опциями.
После планового обновления Dodge Charger можно приобрести в одной из шести доступных версий. Начинается всё с SXT, а заканчивается супермощным Hellcat. Не забываем также про модификации GT, SXT AWD, R/T и R/T Scat Pack.
Понятно, что особое внимание общественности обращено на SRT Hellcat. Его мотор HEMI V8 по-прежнему производит 717 лошадиных сил. У такого аппарата масса всяких классных «фишек» спрятана. Готовы ознакомиться с огромным списком? Тогда вот вам: лаунч-контроль, функция Line Lock, блокирующая контур передних тормозов при бернаутах, и ранее доступные только «Демону» охладитель нагнетателя After-Run Chiller, а также функция Torque Reserve, создающая запас крутящего момента при разгоне с места. Плюс крутые по виду 20-дюймовые кованые диски не обходим стороной. Конечно, про изобилие материала Alcantara в салоне не забываем.
R/T Scat Pack идёт с 6,4-литровым V8. Его мощностная отдача — 492 л.с. Самое важное тут — это подвеска Bilstein сразу с тремя режимами демпфирования. Ого! Ещё про решётку радиатора с парой воздухозаборников упомянем.
SXT — это вариант с AWD, т.е. с полным приводом. Движок здесь стоит Pentastar V6, дарящий 305 л.с. Интерьер отличается отделкой из кожи Nappa, спортивными сиденьями. Украсили внешность при помощи 19-дюймовых колёс. Для особо теплолюбивых приятной новостью станет то, что «зимний» пакет есть: подогреваемый руль, кресла водителя с подогревом и «тёплые» места для пассажиров. Про трансмиссию. Данной версии положена восьмиступенчатая автоматическая коробка TorqueFlite.
GT отличается задним приводом. Мотор тоже V6, как и у SXT AWD. Версии GT положен капот с вентиляционными прорезями, задний спойлер, спортивная подвеска.
Отличные сплошь варианты! Истинные спорткары в кузове седан!
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