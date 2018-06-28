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Jeep Wrangler JK поступил на службу европейской полиции
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Jeep Wrangler JK поступил на службу европейской полиции 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Карабинеры Италии обладают впечатляющей коллекцией автомобилей, включающей Lotus Evora S и Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Последней моделью, присоединяющейся к данному флоту, является специальный Jeep Wrangler, который был представлен главному командующему Карабинеры Джованни Нистри генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles Серхио Маркионне.
Предназначенный для патрулирования пляжей Романьи, Wrangler JK будет присматривать, чтобы туристы и местные жители находились в максимальной безопасности во время летнего сезона отпуска. В любом случае Wrangler привлечет заслуженное внимание своим внешним видом. Помимо привлекательного дизайна автомобиль получит пакет Mopar One, включающий 2-дюймовый подъемный комплект и 17-дюймовые колесные диски из черного сплава, обернутые в 32-дюймовые вездеходные шины. Также будут присутствовать традиционные функции для полиции, в том числе аварийное освещение, полицейское радио и сирена.
Под капотом Jeep Wrangler JK расположится 2,8-литровый двигатель с турбонаддувом, производящий 197 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента. Агрегат соединят с автоматической коробкой передач и системой полного привода.
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