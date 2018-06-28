Jeep Wrangler JK поступил на службу европейской полиции

Предназначенный для патрулирования пляжей Романьи, Wrangler JK будет присматривать, чтобы туристы и местные жители находились в максимальной безопасности во время летнего сезона отпуска. В любом случае Wrangler привлечет заслуженное внимание своим внешним видом. Помимо привлекательного дизайна автомобиль получит пакет Mopar One, включающий 2-дюймовый подъемный комплект и 17-дюймовые колесные диски из черного сплава, обернутые в 32-дюймовые вездеходные шины. Также будут присутствовать традиционные функции для полиции, в том числе аварийное освещение, полицейское радио и сирена.

Под капотом Jeep Wrangler JK расположится 2,8-литровый двигатель с турбонаддувом, производящий 197 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента. Агрегат соединят с автоматической коробкой передач и системой полного привода.