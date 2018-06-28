Первые тесты Jeep Renegade Limited: плохая аэродинамика и дёрганный «робот»

В начале текущего месяца принадлежащая концерну Fiat Chrysler Automobiles марка Jeep представила рестайлинговую версию компактного кроссовера Renegade. Новинка уже побывала на первых тест-драйвах у наших зарубежных коллег, и мы с удовольствием представляем на ваш суд компактный дайджест, основанный на их мнениях об этом автомобиле.

Обозреватели британского издания Autocar отметили, что Renegade придётся буквально-таки «тащить» на себе продажи автомобилей Jeep, которые на местном рынке по итогам 2017 года рухнули на 55% и не обвалились ещё сильнее как раз-таки благодаря компактному кроссоверу.

После рестайлинга, Jeep Renegade получил два новых двигателя: трёхцилиндровый турбомотор объёмом в 1 литр, а также турбированную «четвёрку» объёмом 1,3 литра. Базовый мотор на бумаге выглядит хорошо: его 118 лошадиных сил должно было хватить для того, чтобы нормально передвигаться на этом автомобиле, но на практике его мощности мало, на каких бы оборотах он не находился.

«Турбочетвёрка» на 148 лошадей на порядок сильнее, и мощности этого двигателя вполне достаточно, чтобы удовлетворить ожидания от динамики компактного кросса. На скорости в 130 километров в час автомобиль чувствует себя уверенно, но его брутальная аэродинамика приводит к большому количеству аэродинамического шума в салоне. Ситуацию портит двухдисковый шестискоростной «робот», который может изрядно раздражать в городском потоке, пытаясь найти нужную передачу, после чего для активного разгона мотору необходимо преодолеть существенный турболаг. Всё это приводит к тому, что управлять автомобилем плавно очень сложно, что может раздражать. Лучшим выбором, вероятно, будет 178-сильная версия с девятискоростным «автоматом», но на данный момент она всё ещё недоступна для заказа.

Рулевое управление у кроссовера отнюдь не «кроссоверное», а напоминает скорее то, что можно почувствовать за рулём родственного Fiat 500X — оно очень легковесное. На колёсах R19 автомобиль ощущается через чур жёстким.

В салоне, несмотря на заявления Jeep, практически ничего не изменилось по сравнению с дорестайлинговой версией. Качество материалов не сравнить с лидерами сегмента — Mini Countryman или Nissan Qashqai. Жёсткий пластик в салоне просто-таки доминирует.

Мультимедийная система Uconnect с сенсорным экраном на 8,4 дюйма великолепна: картинка чёткая и сочная, меню логически правильно построено, присутствует поддержка Android Auto и Apple CarPlay.

Обозреватели британского издания Carbuyer согласились со своими «земляками» из Autocar в том плане, что качество материалов в салоне Jeep Renegade могло бы быть и выше, и это огорчает, поскольку дизайн торпедо, по их мнению, получился очень привлекательным.

Места в салоне кроссовера в достатке, а всё благодаря квадратной форме кузова. Но пространства у ног на заднем ряду не больше, чем у конкурентов. Также можно отметить, что в салоне появился держатель для смартфонов, новые подстаканники, а также увеличилось количество розеток для смартфонов.

Несмотря на компактные габариты, маленькие задние окна существенно ухудшают обзорность, что выльется в трудности при парковке.

При езде у наших коллег также обнаружилась проблема с передними подголовниками, которые давили при движении на плечи.

В целом наши коллеги достаточно сильно раскритиковали модель, выставив ей невысокие оценки.

Ранее портал Карельские Вести провёл тест-драйв дорестайлингового Jeep Renegade TrailHawk.

По материалам: www.kolesa.ru