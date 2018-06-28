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Mercedes X-Class может разжиться V8
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Mercedes X-Class может разжиться V8 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Сегодня самой мощной версией немецкого премиального пикапа Mercedes-Benz X-Class является X350d 4Matic (на фото), который способен порадовать своего владельца 255 лошадиными силами мощности и 550 Нм крутящего момента, выдаваемыми турбодизелем V6. Однако когда-то такое положение вещей может измениться — производитель открыт идее наделения легкого грузовика на базе Nissan Navara настоящим V8!
Однако не стоит ждать от штуттгартцев слишком многого — по-прежнему компания не намерена создавать полноценную AMG версию Х-Класса, но может остановиться на выборе дефорсированной «восьмерки» как в S560. Информацией о планах производителя в отношении V8 поделился с австралийскими журналистами ответственный за развитие модели Х-Класс Франк Шумахер.
Топ-менеджер, отвечая на вопросы в рамках пресс-конференции, посвященной запуску на рынке Зеленого Континента версии с V6, признался, что Mercedes вполне способен докинуть пикапу «лошадей» путем установки V8 под его капот. Однако, как обычно, такому решению будет предшествовать глубокое изучение объемов потенциального спроса.
Если после того, как мы начнем продавать V6, появятся пожелания, что нам нужен и V8 — мы, возможно, поставим V8, но этот шаг будет именно ответом на запросы покупателей. Что интересно, откровения господина Шумахера идут вразрез с официальным заявлением, которое подразделение Mercedes Vans сделало еще год назад устами своего директора Волькера Морнинвега: «Я считаю, что это неподходящий автомобиль для V8». Но с тех пор производитель мог поменять свое решение в отношении дополнительной пары цилиндров. В общем, поживем — увидим!
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