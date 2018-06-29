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Dodge представил новое 808-сильное купе Challenger SRT Hellcat
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Dodge представил новое 808-сильное купе Challenger SRT Hellcat 

Автоновости дня 1 час назад
Фото: Автоновости дня
Американский автопроизводитель Dodge официально представил рестайлинговую версию «заряженного» купе Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye с доработанным 808-сильным двигателем. Новинка имеет много общего со знаменитым дрэговым купе Challenger SRT Demon, который уже снят с производства.
В частности, от 850-сильного гоночного купе, выпущенного ограниченным тиражом, был заимствован ряд лучших технологий и компонентов. Так, новинка получила модернизированный 6,2-литровый 808-сильный компрессорный двигатель с восемью цилиндрами и впечатляющим крутящим моментом на 958 Нм, пару которому составляет 8-ступенчатая АКПП. В этом тандеме автомобиль ускоряется до 96 км/ч всего за 3,4 секунды и развивает скорость до 327 км/ч.
Главным новшеством Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye стал, как раз, 808-сильный двигатель, подвергшийся сразу 25-ти важным обновлениям, в ходе которых были заменены и усовершенствованы практически все его компоненты, вплоть до систем впрыска и смазки.
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