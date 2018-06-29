Dodge представил новое 808-сильное купе Challenger SRT Hellcat

Американский автопроизводитель Dodge официально представил рестайлинговую версию «заряженного» купе Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye с доработанным 808-сильным двигателем. Новинка имеет много общего со знаменитым дрэговым купе Challenger SRT Demon, который уже снят с производства.

В частности, от 850-сильного гоночного купе, выпущенного ограниченным тиражом, был заимствован ряд лучших технологий и компонентов. Так, новинка получила модернизированный 6,2-литровый 808-сильный компрессорный двигатель с восемью цилиндрами и впечатляющим крутящим моментом на 958 Нм, пару которому составляет 8-ступенчатая АКПП. В этом тандеме автомобиль ускоряется до 96 км/ч всего за 3,4 секунды и развивает скорость до 327 км/ч.

Главным новшеством Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye стал, как раз, 808-сильный двигатель, подвергшийся сразу 25-ти важным обновлениям, в ходе которых были заменены и усовершенствованы практически все его компоненты, вплоть до систем впрыска и смазки.