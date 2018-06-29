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Компания Dodge представила 808-сильное купе Challenger SRT Hellcat Redeye
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Компания Dodge представила 808-сильное купе Challenger SRT Hellcat Redeye 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Американская компания Dodge показала линейку обновленных купе Challenger, в которую вошла новая флагманская модификация SRT Hellcat Redeye.
Данная модель в «топовом» исполнении оснащена 6,2-литровым бензиновым мотором HEMI, сочетающимся с компрессором и усиленным 8-диапазонным «автоматом». Автомобиль получил множество наработок, использовавшихся в знаменитом дрэговом купе Challenger SRT Demon, уже снятым с продаж.
С места до первой «сотни» новинка разгоняется всего за 3,4-секунды. Максимальная скорость автомобиля равна 327 километрам в час.
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