Компания Dodge представила 808-сильное купе Challenger SRT Hellcat Redeye

Американская компания Dodge показала линейку обновленных купе Challenger, в которую вошла новая флагманская модификация SRT Hellcat Redeye.

Данная модель в «топовом» исполнении оснащена 6,2-литровым бензиновым мотором HEMI, сочетающимся с компрессором и усиленным 8-диапазонным «автоматом». Автомобиль получил множество наработок, использовавшихся в знаменитом дрэговом купе Challenger SRT Demon, уже снятым с продаж.

С места до первой «сотни» новинка разгоняется всего за 3,4-секунды. Максимальная скорость автомобиля равна 327 километрам в час.