Первые тесты Peugeot 508: цепкое шасси, удобный салон

В феврале текущего года Peugeot представила вторую генерацию модели 508, которая, в отличие от первой генерации, теперь стала лифтбеком и лишилась рамок дверей. Наконец-то первые экземпляры новинки добрались до наших зарубежных коллег, и мы собрали их мнения об этом автомобиле в компактный дайджест.

В первую очередь обозреватели британского издания Autocar отметили, что салон лифтбека существенно преобразился по сравнению с предшественником. Компактный руль не закрывает электронную приборную панель, посадка удобная. Салон нашим коллегам понравился даже больше, чем у автомобилей Volkswagen Group, Ford или Opel . Но вот сенсорным экраном пользоваться не очень удобно: под ним нет ничего, чтобы подставить ладонь. Всё это приводит к тому, что рука при работе с «мультимедийкой» устаёт.

На ходу Peugeot 508 хорош. Подвеска уверенно отрабатывает неровности дорожного покрытия, при этом, в режиме Comfort седан неплохо управляется. От замка до замка три оборота руля, управление последовательное, присутствует вес. Автомобиль вовлекает больше, чем Passat или Insignia, но меньше, чем Mondeo или заднеприводные немецкие седаны. Двухлитровый турбодизель на 174 лошади хорошо приглушен.

А вот в режиме Sport сразу и не ясно, что поменялось. Машина становится буквально чуть-чуть сплочённее, рулевое управлением сильнее наливается весом, а турбодизель активнее реагирует на педаль газа. Возможно, кому-то захочется больше спортивности, но, вероятно, 508 этого не нужно.

Вариант с бензиновым мотором на 179 сил более чем на 100 килограмм легче дизеля (бензиновая версия весит 1 575 килограмм), что позитивно сказывается на управляемости. Попробовав использовать подрулевые лепестки вы обнаружите, что ниже 2 500 оборотов в минуту бензиновый мотор не так интересен. Расход топлива в городском режиме будет находиться в районе 12 литров на «сотню».

Обозреватели Topgear отметили, что рулевое управление с электроусилителем у лифтбека хоть и не настолько чувствительное, как у седана предыдущего поколения, у которого под капотом был бочонок с гидравликой, но похожая картина наблюдается и у конкурентов. Но управляется лифтбек достойно: достойно ныряет в поворот, крепко цепляется за асфальт, нет ярко выраженной недостаточной поворачиваемости. Крены присутствуют, но они минимальные.

В условиях города, когда на пути автомобиля встречаются ямы, в салон могут проникать глухие звуки, а руль может немного дрожать.

Но на трассе отличная аэродинамика и шумоизоляция делают своё дело: машина генерирует немного паразитных звуков. Базовая турбодизельная «четвёрка» объёмом 1,5 литра с отдачей в 130 лошадиных сил отлично делает свою работу. Её практически не слышно, динамика нормальная, а механическая коробка передач и сцепление отлично дополняют картину.

Турбированная бензиновая «четвёрка» объёмом 1,6 литра на 221 силу делает лифтбек игривым. Этот мотор кажется более цивилизованным, чем дизели, но ситуацию портит лишь небольшие вибрации, которые ощущаются под правой ногой.

На заднем ряду достаточно места над головами пассажиров, несмотря на купеобразную форму крыши. Пространства для ног тоже хватает.

Ряд из семи алюминиевых клавиш, которыми можно управлять «печкой» и обогревом сидений, прекрасно дополняет интерьер автомобиля и создаёт мощное ощущение качества. Мультимедийная система установлена под дефлекторами, у конкурентов обычно наоборот.

В целом обозреватели сошлись во мнении, что у Peugeot получился очень сильный автомобиль, который, может составить серьёзную конкуренцию лидерам сегмента.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что две модели Peugeot уходят из России. Одна из них — временно.

По материалам: www.kolesa.ru