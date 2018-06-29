Dodge представил супермощное авто

Dodge представляет супермощное авто Challenger Hellcat Redeye

Dodge анонсировал мощный автомобиль — Challenger Hellcat Redeye.

Dodge полностью раскрыл модели Challenger и Challenger SRT Hellcat 2019 года. И вот автопроизводитель с радостью представляет «самую мощную и быструю машину»: Challenger SRT Hellcat Redeye.

Новый безумно мощный автомобиль имеет невероятный двигатель V8 на 797 лошадиных сил и 958 ньютон-метров крутящего момента. Мотор соединён с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач с модернизированным гидротрансформатором, который обеспечивает 18% увеличения крутящего момента.

Двигатель V8 имеет 25 основных компонентов, включая большой нагнетатель (который, как утверждается, является крупнейшим заводским нагнетателем объемом 2,7 литра), укрепление шатунов и поршней, высокоскоростной клапан, систему впрыска топлива и улучшенную смазку система.

Сотню автомобиль набирает всего за 3,4 секунды, а максимальная скорость 327 км/ч.

Интересен факт, что при полном газе автомобиль потребляет 5,4 литра топлива в минуту и, чтобы опустел топливный бак, понадобится чуть менее 11 минут.

В 2019 году модели Challenger SRT Hellcat и R/T Scat Pack также будут доступны с пакетом Widebody, представленным в 2018 году.

Осенью 2018 года начнется производство передовой линейки Challenger, а поставки к дилерам начнутся в четвертом квартале этого года.