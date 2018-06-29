Рестайлинговые кроссоверы Honda Pilot и HR-V получили обновлённую внешность и электронику

В ближайшее время на американском рынке начнутся продажи рестайлинговых версий кроссоверов HR-V и Pilot. Автомобили обновились как снаружи, так и внутри, а вот о двигателях японцы решили деликатно умолчать.

Концептуальных отличий от дорестайлинговых Pilot и HR-V нет, но в рамках планового обновления кроссоверам слегка изменили оптику, воздухозаборники, бамперы и решётку радиатора с зеркалами. Кстати, японцы опубликовали аж четыре фотографии «свежих» Pilot и HR-V: две экстерьера и две интерьера. Ну и на том спасибо.

А вот данных о силовых установках новинок нет. С практически полной уверенностью можно предположить, что Pilot будет оснащаться проверенной временем атмосферной «шестёркой» объёмом 3,5 литра и мощностью в 280 лошадиных сил (в России для снижения стоимости налогов указывается 249 лошадиных сил). Работать мотор будет со слегка модернизированным «автоматом» на девять скоростей. Honda HR-V , вероятно, тоже сохранит свою атмосферную «четвёрку» объёмом 1,8 литра c отдачей в 141 лошадиную силу, которая работают с вариатором CVT. В пресс-релизе японцы сообщили, что работа была проведена и над этой трансмиссией.

В салоне изменений, на первый взгляд, особо не видно: всё осталось на своих местах, но обновились рулевые колёса. В пресс-релизе японцы сообщают, что мультимедийные системы кроссоверов получили поддержку Android Auto и Apple CarPlay, Pilot в базовой комплектации получит систему безопасности Honda Sensing, которая будет помогать водителям соблюдать рядность, распознавать дорожные знаки, поддерживать постоянную скорость и применять автоматическое торможение в моменты, когда радио-датчики будут улавливать впереди автомобиля посторонние объекты, HR-V будет ей оснащаться начиная с модификации EX и выше. Фуллсайз Pilot также получит систему переговоров с задними пассажирами CabinTalk, которая будет позаимствована у «свежего» минивэна Odyssey.

Honda Pilot поступит в продажу 16 июля, HR-V — 24 июля. Ценники на модели пока не объявлены, но в России дорестайлинговый Pilot продаётся по цене от 2 999 900 рублей, а вот HR-V не продаётся вовсе.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Honda обновила кроссовер Vezel — японского близнеца HR-V.

По материалам: www.kolesa.ru