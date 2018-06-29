Volkswagen готовит для России растянутый кроссовер

СМИ узнали о возможном появлении в стране длиннобазной версии кроссовера Tiguan Allspace.

О том, что на российском рынке начнутся продажи удлиненной версии «Тигуана», "Российской газете" рассказал источник, знакомый с планами компании. Сам производитель эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

Tiguan Allspace продается в Европе с весны прошлого года. Он на 215 мм длиннее обычного кроссовера: длина составляет 4 701 мм против 4 486 мм, колесная база увеличена с 2 681 до 2 790, а объем багажника — с 615 до 760 литров. За доплату удлиненный Tiguan оснащается третьим рядом сидений. Такой «Тигуан» предлагается с бензиновыми моторами мощностью от 180 до 220 л.с., 150-сильным дизелем, системой полного привода и DSG.

Журналисты предполагают, что новинку будут импортировать в Россию с завода в Мексике, тогда как обычный Volkswagen Tiguan собирают на мощностях предприятия в Калужской области.