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Машины «Рено» перестанут быть «Дачией» с французским шильдиком
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Машины «Рено» перестанут быть «Дачией» с французским шильдиком 

Quto.ru 38 минут назад
Фото: Quto.ru
Автомобильный бренд Renault принял знаковое решение — французы больше не будут снабжать румынские «Дачии» своим логотипом. Об этом сообщила газета Le Figaro.
Пути Renault и Dacia скоро разойдутся. Последней моделью, предлагаемой покупателям сразу под двумя брендами, станет уже вышедший на рынок популярный бюджетный кроссовер Duster второго поколения. Напомним, этот «паркетник» на протяжении доброго десятка лет продавался в разных странах как с румынским, так и с французским логотипом.
В настоящее время отечественная линейка Renault почти полностью состоит именно из моделей румынской разработки. Примерно такая же ситуация сложилась на большинстве развивающихся рынков — в Индии, Южной Америке и на ряде других направлений.
С одной стороны, бейдж-инжиниринг позволял обеим компаниям успешно продавать свою продукцию в самых разных странах, с другой, французские шильдики, налепленные на продукцию, созданную румынской Dacia, привели к формированию далеко не самого приятного для головного бренда имиджа, от которого французам нелишним было бы избавиться. Именно поэтому все перспективные разработки ведутся как минимум в двух модификациях. К примеру, «Логан» следующего поколения создаётся на разных спецификациях модульной тележки CMF-B. А значит, при всей внешней схожести, автомобили для разных рынков будут представлять собой совершенно разные по уровню исполнения, качеству и оснащению продукты. В перспективе Dacia и Renault станут делать разные кузова.
Одним из первенцев, созданных в рамках новой стратегии французской и румынской компаний, станет купеобразный кроссовер, производство которого наладят в Москве. Модель начнёт сходить с конвейера отечественного предприятия в текущем году, а её дебют состоится на августовском Московском международном автосалоне. Уже известно, что под маркой Dacia этот автомобиль продаваться не будет.
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