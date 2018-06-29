Как убить АКПП, не подозревая об этом

Сегодня более 60% новых автомобилей продаются с автоматическими коробками передач. С одной стороны, производители не оставляют выбора, продавая механику только в самых базовых — несуществующих на самом деле — комплектациях. С другой, люди распробовали кайф двух педалей, и больше не хотят возвращаться к трем.

«Механические» привычки

Десять лет назад все было совсем не так — машин с автоматами продавалось в разы меньше. Поэтому у большинства тех, кто сегодня ездит на автомате, в прошлом была механика, и они не знают особенностей езды на автомате.

Самая главная ошибка, которую они делают, — постоянно переключаются на нейтраль, считая, что раз так надо было делать на механике, хорошо бы делать и на автомате. В действительности автомату нейтраль нужна только для буксировки. В пробках и на светофорах не нужно вообще ничего делать с рычагом АКПП, пусть будет в Драйве (положение D). Стоя на Драйве, в коробке оптимальное давление, а при переходе с N на D гидроблоку нужно каждый раз перекачивать и нагнетать давление, тем самым уменьшая ресурс коробки.

«Лишний» ручник

Вторая распространенная ошибка — большинство водителей не понимают, зачем на машинах с автоматом нужен ручник. Они считают, что достаточно просто поставить машину в Паркинг (положение Р) и уйти. В принципе, многие водители не пользуются ручником и на механике, оставляя коробку на скорости. Но что в первом случае, что во втором, таким образом всю нагрузку по удержанию машины принимают на себя шестерни коробки передач.

Случаев, что коробка не удержала машину и покатилась, не было, но на ее ресурсе это сказывается негативно. Особенно если часто приходится оставлять машину на склоне. Правильный алгоритм действия такой: остановились, затянули ручник, включили передачу (на механике) или перевели рычаг в положение «паркинг» (на автомате), заглушили двигатель и ушли.

Хронический недолив

Часто водители не следят за уровнем масла в коробке. И даже не знают, как это сделать. Более того, многие производители в последнее время стали говорить, что автоматические коробки не нуждаются в обслуживании.

Это миф. Автоматические коробки нуждаются в регулярной замене масла. Лучше всего менять масло раз в 60 000 км. Причем современные многоступенчатые коробки вопреки другому мифу, распространяемому автопроизводителями, нуждаются в замене масла гораздо больше, чем старые четырехступенчатые.

Стоит также учитывать, что в автомате нужно менять масло чаще, если машина много времени проводит в пробке или буксует на бездорожье.

Кроме вышеперечисленного, мало кто из водителей знает, что масло в коробке, как и масло в двигателе, нуждается в прогреве. Поэтому зимой нельзя сразу же начинать движение. Надо постоять с работающим на холостых оборотах двигателем хотя бы пару минут, пока очищаете снег.

И еще одна вещь. Никогда не переключайтесь с D на R и обратно до полной остановки автомобиля, иначе ремонт АКПП не заставит себя ждать.

Новости авто: Эксперты рассказали, как ездить на машине в жару