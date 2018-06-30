Ещё
Автокомпания Honda впервые представит хэтчбек Fit Modulo Style
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автокомпания Honda впервые представит хэтчбек Fit Modulo Style 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Сразу стоит отметить, что Modulo Style — это новый подход именитого японского автобренда к дизайнерским решениям по уже действующим автомоделям. Компакт-хэтчбек Honda Fit станет пионером в линейке преображенных автомоделей.
Суть появления обсуждаемого суббренда — это выпуск отдельного ответвления автомоделей премиального уклона на базе действующих автомоделей. В автокомпании заявили, что планируют активно развивать этот сегмент.
Итак, мы выяснили, что преображению будут подвергать внешний вид и внутреннее оформление машины.
По силовой части обсуждаемая автомодель останется в прежнем исполнении. Все тот же 1,3-литровый мотор на 100 л.с. и полуторалитровый на 132 л.с. В качестве трансмиссии предлагается пятиступенчатая МКПП, либо VCT-вариатор.
Возможно автоновинка получит и гибридную силовую установку с полуторалитровым мотором на 110 л.с. в паре с электромотором на 30 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой.
Касательно ориентировочной стоимости автоновинки, а также даты презентации достоверной информации пока что нет.
Car.ru: последние новости
Появился в продаже самый большой внедорожник Brilliance с начинкой от BMW Dodge представляет супермощное авто Challenger Hellcat Redeye Продажи обновленного FAW X80 скоро стартуют в России
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбивший беременную москвич заплатил 62 штрафа18
«Убей!»: Кавээнщиков подстрекали к расправе над виновником ДТП14
Первая смерть на Крымском мосту304
Сплошная смерти: сын экс-мэра погиб в ДТП99
Сбитая преподавателем беременная москвичка скончалась29
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
02:09
Сбивший беременную москвич заплатил 62 штрафа
ДТП
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
00:43
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:42
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела
ДТП
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение