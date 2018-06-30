Автокомпания Honda впервые представит хэтчбек Fit Modulo Style

Сразу стоит отметить, что Modulo Style — это новый подход именитого японского автобренда к дизайнерским решениям по уже действующим автомоделям. Компакт-хэтчбек Honda Fit станет пионером в линейке преображенных автомоделей.

Суть появления обсуждаемого суббренда — это выпуск отдельного ответвления автомоделей премиального уклона на базе действующих автомоделей. В автокомпании заявили, что планируют активно развивать этот сегмент.

Итак, мы выяснили, что преображению будут подвергать внешний вид и внутреннее оформление машины.

По силовой части обсуждаемая автомодель останется в прежнем исполнении. Все тот же 1,3-литровый мотор на 100 л.с. и полуторалитровый на 132 л.с. В качестве трансмиссии предлагается пятиступенчатая МКПП, либо VCT-вариатор.

Возможно автоновинка получит и гибридную силовую установку с полуторалитровым мотором на 110 л.с. в паре с электромотором на 30 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой.

Касательно ориентировочной стоимости автоновинки, а также даты презентации достоверной информации пока что нет.