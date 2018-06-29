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Honda запускает новый суббренд Modulo Style
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Honda запускает новый суббренд Modulo Style 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Первой моделью с такой приставкой станет компактный хэтчбек Fit. На некоторых рынках «пятидверка» известна как Jazz.
В Японии у Хонды уже есть один суббренд — Modulo X. Под ним продают аксессуары в спортивном стиле. Тюнинг-пакеты от Modulo X имеются, например, у вэнов Step WGN и Freed, а также у маленького родстера S660. Новая марка Modulo Style отвечает за дизайн: серийные «хонды» тоже можно будет преобразить внешне, но в более спокойном ключе. А первой моделью, которая будет носить такой шильдик, станет хэтч Fit.
Пока Honda распространила лишь несколько фотографий Fit Modulo Style, полноценная премьера состоится позже. Модель получила новую радиаторную решетку (верхняя и нижняя части теперь визуально объединены), светодиодные полоски дневных ходовых огней. Плюс хэтч обзавелся дисками нового дизайна. На данный момент неизвестно, изменился ли как-то салон Fit Modulo Style.
Напомним, в прошлом году хэтч Хонды слегка обновился: у модели освежили дизайн экстерьера, в интерьере появились иные материалы отделки. «Начинка» прежняя: в Японии «пятидверка» предлагается с атмосферными четырехцилиндровыми двигателями 1.3 (100 л.с.) и 1.5 (132 л.с.), которые работают в паре с «механикой» или вариатором. Еще на домашнем рынке представлен гибридный Fit со 110-сильным мотором 1.5, 30-сильным электродвигателем и семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. На родине марки модель доступна как с передним, так и с полным приводом.
Цена «просто» Honda Fit стартует с отметки в 1 699 920 йен, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 975 000 рублей по актуальному курсу. В Японии хэтч входит в ТОП-10 самых продаваемых «стандартных» моделей (то есть, не кей-каров): в прошлом году было реализовано 97 939 таких автомобилей (-7,3%) — это шестая строчка в рейтинге. На первом месте — Toyota Prius (160 912 единиц, -35,2%).
Ранее стало известно о том, что Honda готовит к премьере другую новинку — в августе могут представить хэтч Brio следующей генерации. Эта модель предназначена в основном для Индии и Индонезии.
По материалам: www.kolesa.ru
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