ТОП самых продаваемых в России малолитражек с пробегом

Эксперты «Автостат Инфо» изучили, как обстоят дела на вторичном российском авторынке с малогабаритными городскими автомобилями, или малолитражками. Результатом проведенного мониторинга стал «майский» рейтинг машин А-класса.

Так, первую строчку списка самых популярных в стране малолитражных автомобилей по итогам последнего месяца весны занимает « Daewoo Matiz ». За месяц модель разошлась тиражом 3 978 перепроданных авто, в прошлом году уровень перепродаж был немного выше — 4 009 авто. Второе место в рейтинге сегмента малолитражек с пробегом занимает «ОКА» — 2 336 единиц, что на 7,3% ниже уровня продаж за май 2017 года (2 519 машин). Замыкает первую тройку модель « KIA Picanto», обладателями которой в мае 2018 года стали 718 российских автомобилистов.