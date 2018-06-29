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ТОП самых продаваемых в России малолитражек с пробегом
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ТОП самых продаваемых в России малолитражек с пробегом 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Эксперты «Автостат Инфо» изучили, как обстоят дела на вторичном российском авторынке с малогабаритными городскими автомобилями, или малолитражками. Результатом проведенного мониторинга стал «майский» рейтинг машин А-класса.
Так, первую строчку списка самых популярных в стране малолитражных автомобилей по итогам последнего месяца весны занимает «Daewoo Matiz». За месяц модель разошлась тиражом 3 978 перепроданных авто, в прошлом году уровень перепродаж был немного выше — 4 009 авто. Второе место в рейтинге сегмента малолитражек с пробегом занимает «ОКА» — 2 336 единиц, что на 7,3% ниже уровня продаж за май 2017 года (2 519 машин). Замыкает первую тройку модель «KIA Picanto», обладателями которой в мае 2018 года стали 718 российских автомобилистов.
Строчкой ниже расположился «Chevrolet Spark» — 543 подержанных машин. В ТОП-5 также вошел «Peugeot 107» с показателем 141 авто. Всего в мае этого года на вторичном авторынке было реализовано 8 840 малолитражек с пробегом. Рыночная доля этого сегмента составила 1,14% от всего объема проданных в мае автомобилей с пробегом (481 676 авто).
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