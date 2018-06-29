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Новый Aston Martin DBS Superleggera официально дебютировал
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Новый Aston Martin DBS Superleggera официально дебютировал 

Auto.Today 2 часа назад
Фото: Auto.Today
Британский производитель Aston Martin, после полной утечки информации, вынужден представить новый DBS Superleggera.
Во время презентации компания подтвердила, что 5,2-литровый двигатель V12 был настроен для обеспечения 715 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, а также сопряжен с автоматической коробкой передач с восемью скоростями. Этого достаточно чтобы DBS Superleggera разгонялся с места до первой сотни за 3,4 секунды, а также в конечном итоге преодолевал 100 миль в час (161 км/ч) за 6,4 секунды и достигал максимально 339 километров в час. Для клиентов будет доступно три режима вождения: GT, Sport и Sport Plus. Aston Martin DBS Superleggera сочетает в себе массивную решетку радиатора, агрессивные бампера, передний сплиттер, карбон-керамические тормоза, немного заниженную подвеску и спортивную выхлопную систему. Аэродинамическая подвеска обеспечивает на максимальной скорости 180 килограмм прижимной силы, а это самая высокая цифра для модели серийного производства Aston Martin.
«DBS Superleggera не только отмечает возвращение великого имени Aston Martin, но и подтверждает наше возвращение к самой вершине Super GT», — сказал Энди Палмер, генеральный директор Aston Martin. «Безупречно стилизованный, ненавязчиво спроектированный и возмутительно мощный, новый DBS Superleggera — флагман Aston Martin». Стоимость нового автомобиля стартует от 225 000 фунтов стерлингов (эквивалентно 274 995 евро или 304 995 долларов). Первые поставки Aston Martin DBS Superleggera начнутся в третьем квартале 2018 года.
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