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Honda CR-V нравятся новосибирцам больше, чем Toyota RAV4
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Honda CR-V нравятся новосибирцам больше, чем Toyota RAV4 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
По данным агентства «Автостат», в четырех городах Урала и Сибири на вторичном рынке кроссоверов и внедорожников лидирует Toyota RAV4: Красноярск (279 шт.), Омск (248 шт.), Екатеринбург (208 шт.) и Челябинск (122 шт.). Однако в Новосибирске самым покупаемым кроссовером стала Honda CR-V (523 шт.).
В 15 городах России с населением более 1 млн жителей лидерами вторичного рынка в сегменте SUV стали шесть моделей: Chevrolet Niva, Toyota RAV4, LADA 4×4, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan, BMW X5.
В общероссийском зачете рейтинг возглавляет внедорожник Chevrolet Niva. Помимо Самары, в которой за пять месяцев текущего года было перепродано 447 единиц Chevrolet Niva, эта модель также лидирует в Уфе (275 шт.), Нижнем Новгороде (245 шт.), Перми (235 шт.), Воронеже (209 шт.) и Казани (196 шт.).
«LADA 4×4 лидирует в Волгограде (217 шт.) и Ростове-на-Дону (141 шт.). В Санкт-Петербурге, где покупательская способность населения выше, лидером в классе SUV с пробегом стал Volkswagen Tiguan —722 автомобиля. В Москве самая популярная модель в этом сегменте — BMW X5 (1117 шт)», — сообщает пресс-служба «Автостат».
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