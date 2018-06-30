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Внедорожник Chevrolet Tahoe подорожал в России на 50 тысяч рублей
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Внедорожник Chevrolet Tahoe подорожал в России на 50 тысяч рублей 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
На российском авторынке на 50 тысяч рублей подорожали все комплектации обновленной версии американского внедорожника Chevrolet Tahoe, говорится в отчете аналитиков издания «Автостат» по результатам исследования цен. Рост стоимости данной модели произошел в конце июня этого года.
С учетом выросшего ценника, отныне в базовой комплектации Tahoe доступен в РФ по стоимости от 3 миллионов 500 тысяч рублей. За версию LT просят 4 миллиона 200 тысяч рублей, а в «топовой» модификации автомобиль продается за 4 миллиона 700 тысяч рублей.
Напомним, что во всех комплектациях рестайлинговый Chevrolet Tahoe оснащается 6,2-литровым бензиновым мотором, выдающим 409 лошадиных сил мощности, связку которому осуществляет автоматическая трансмиссия и система полного привода.
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