Внедорожник Chevrolet Tahoe подорожал в России на 50 тысяч рублей

На российском авторынке на 50 тысяч рублей подорожали все комплектации обновленной версии американского внедорожника Chevrolet Tahoe, говорится в отчете аналитиков издания «Автостат» по результатам исследования цен. Рост стоимости данной модели произошел в конце июня этого года.

С учетом выросшего ценника, отныне в базовой комплектации Tahoe доступен в РФ по стоимости от 3 миллионов 500 тысяч рублей. За версию LT просят 4 миллиона 200 тысяч рублей, а в «топовой» модификации автомобиль продается за 4 миллиона 700 тысяч рублей.

Напомним, что во всех комплектациях рестайлинговый Chevrolet Tahoe оснащается 6,2-литровым бензиновым мотором, выдающим 409 лошадиных сил мощности, связку которому осуществляет автоматическая трансмиссия и система полного привода.