Большой внедорожник Honda Pilot готовится к обновлению

Американский офис Honda обнародовал первую информацию об обновлённом внедорожнике Pilot. Самая большая модель компании получит подправленную внешность и расширенный список оснащения.

Что касается экстерьера, то после рестайлинга у «Пилота» появится новый передний бампер с уменьшенным воздухозаборником. Кроме этого изменится передние фары — их сделают в духе последних моделей Acura

В салоне будет новая приборная панель, новый руль, новая мультимедиа система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и новые экраны для задних пассажиров. Десятиступенчатый «автомат» будет управляться кнопками вместо рычага, дверь багажника можно будет открыть «без рук».

Уже в базе Honda Pilot будет доступен набор электронных помощников Honda Sensing. Это адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, система распознавания дорожных знаков, система экстренного торможения.

О моторах информации пока нет. Предполагается, что обновлённый Honda Pilot по-прежнему будет оснащаться 3,5-литровым атмосферным двигателем V6 — в России этот мотор «придушили» до 249 л.с. Переживший рестайлинг внедорожник появится у американцев уже 16 июля, ближе к этой дате обнародуют более подробную информацию. Дорестайлинговую версию можно приобрести в России по цене от 2 999 900 рублей.