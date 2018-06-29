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Большой внедорожник Honda Pilot готовится к обновлению
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Большой внедорожник Honda Pilot готовится к обновлению 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Американский офис Honda обнародовал первую информацию об обновлённом внедорожнике Pilot. Самая большая модель компании получит подправленную внешность и расширенный список оснащения.
Что касается экстерьера, то после рестайлинга у «Пилота» появится новый передний бампер с уменьшенным воздухозаборником. Кроме этого изменится передние фары — их сделают в духе последних моделей Acura.
В салоне будет новая приборная панель, новый руль, новая мультимедиа система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и новые экраны для задних пассажиров. Десятиступенчатый «автомат» будет управляться кнопками вместо рычага, дверь багажника можно будет открыть «без рук».
Уже в базе Honda Pilot будет доступен набор электронных помощников Honda Sensing. Это адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, система распознавания дорожных знаков, система экстренного торможения.
О моторах информации пока нет. Предполагается, что обновлённый Honda Pilot по-прежнему будет оснащаться 3,5-литровым атмосферным двигателем V6 — в России этот мотор «придушили» до 249 л.с. Переживший рестайлинг внедорожник появится у американцев уже 16 июля, ближе к этой дате обнародуют более подробную информацию. Дорестайлинговую версию можно приобрести в России по цене от 2 999 900 рублей.
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