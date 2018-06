Подшлагбаумники

Чисто теоретически, под шлагбаумом проедет та машина, чья фактическая высота меньше высоты нижней точки его стрелы. Но следующие восемь автомобилей не просто способны без денег выехать на платную дорогу — эта их способность была тем или иным способом зафиксирована в истории.

Биография Lancia Stratos полна разного рода драматичных поворотов, и один из которых связан именно со шлагбаумом. Дело в том, что концепт-кар Stratos Zero, ставший отправной точкой для раллийной легенды Stratos HF, изначально планировался только как шоу-кар, однако Марчелло Гандини (автор дизайна Stratos Zero) и Чезаре Фьорио (сооснователь спортподразделения Lancia HF) видели в концепте большой потенциал для ралли. Поэтому Фьорио организовал для Stratos Zero смотрины — дабы машину мог оценить глава Lancia Уго Гоббато и дать добро на ее серийный выпуск. По легенде, когда Нуччо Бертоне, глава студии Bertone, прошмыгнул на парковку завода Lancia за рулем Stratos прямо под шлагбаумом — и Гоббато это увидел, — уже тогда всем стало понятно, что серийному Stratos-у быть — настолько босс Lancia был поражен машиной. После совместной тестовой поездки Гоббато и Бертоне все предположения подтвердились — «Стратосу» был дан зеленый свет. Так родился один из успешнейших раллийных автомобилей в истории.

Еще одна история, ставшая настоящей легендой в автоспортивных кругах: в 1954 году автомобили Porsche 550 Spyder принимали участие в классической гонке Mille Miglia, а за рулем машины с бортовым номером 351 выступал пилот Формулы 1 Ханс Херрманн. Один из участков знаменитого марафона близ Брешии пролегал через железнодорожные пути, поэтому перед штурманами стояла ответственная задача — рассчитать все так, чтобы ни в коем случае не «упереться» в проезжающие поезда. И, по воле случая, именно это произошло с экипажем Херрманна — когда серебристый Porsche подъезжал к переезду, шлагбаум уже был опущен, а с правой стороны на всех парах приближался состав. Поскольку Херрманн не желал терять драгоценные секунды (да и места для оттормаживания особо не оставалось), он в приказном порядке сказал штурману пригнуться и… проскочил закрытый переезд под шлагбаумом, в нескольких метрах от гудящего локомотива. Как «Форсаж», только в реальной жизни. Рисунок, кстати, тоже не лишен голливудского пафоса — на самом деле все выглядело менее драматично.

Porsche 917K

К слову, Ханс Херрманн выступал и на другом Porsche, который может проезжать под шлагбаумами — модели 917. К счастью, на прямике «Мульсан», — а 917-ый создавался для участия в 24 Часах Ле-Мана, — никаких железнодорожных переездов нет и не было. То, что 917 в «короткой» конфигурации Kurzheck может проезжать под шлагбаумами, выяснилось уже после его автоспортивной карьеры, когда один состоятельный житель Монако решил превратить его в автомобиль для воскресных поездок по платным шоссе. В способностях 917 быть ниже «ватерлинии» вы могли убедиться на заглавной фотографии этого материала. К слову, практика конверсии гоночных машин в условно дорожные достаточно популярна в Западной Европе, ну а если не хочется нарушать оригинальность гоночной машины, то всегда можно заказать реплику, которая на 100 процентов будет готовой для эксплуатации на обычных дорогах.

Porsche 918 Spyder свято чтит заветы своих легендарных предков и без особого труда проезжает под шлагбаумами на подземных парковках, что доказывает этот ролик пользователя Instagram с ником maxige78. И это притом, что 918-ый едва ли можно назвать самым низким автомобилем в мире — его высота составляет 117 сантиметров. Для сравнения — высота того же Stratos Zero была лишь 84 сантиметра. Тем не менее, это хороший способ сэкономить на парковке — а как иначе накопить денег на следующий гиперкар Porsche?

Lamborghini Murcielago LP 640 Тот же фокус работает и с Murciaelago LP 640, однако на нем попасть на парковку незамеченным будет сложнее ввиду отсутствия возможности ехать только на электротяге. Матовая черная краска тоже едва ли поможет — ведь нужна кромешная темнота. Высота бывшего флагмана модельного ряда Lamborghini — 114 сантиметров, за спинами его седоков располагается атмосферный 12-цилиндровый двигатель объемом 6,5 литров и мощностью 640 лошадиных сил. Максимальная скорость суперкара — 340 километров в час.

Современные Lambo с задачей проползать под шлагбаумами тоже отлично справляются, о чем свидетельствует этот видеоролик, но здесь следует сделать оговорку, что Huracan все же чуть выше, чем Murcielago — аж на 3 сантиметра. Так что в случае с 610-сильным спорткупе лучше перестраховаться, дабы не почувствовать себя водителем ГАЗели под одним очень известным мостом. Максимальная скорость базового купе Huracan LP 610-4 составляет 325 километров в час.

Ну и, конечно, от своих конкурентов не отстают автомобили Ferrari, в частности — F40, высота которой составляет 113 сантиметров. Собственно, это еще один повод вложить свои деньги в F40, стоимость которой растет из года в год — у нее будет бесплатная парковка. В свои годы эта машина была быстрейшим дорожным суперкаром в мире — ее 478-сильный 2,9-литровый V8 мог разогнать легчайший кузов до 320 километров в час. О том, как едет F40, нам известно не понаслышке.

ВАЗ-2115

Да, именно «пятнашка»! Она тоже может проехать под шлагбаумом при своих 140 сантиметрах в холке. Правда, в этом случае к шлагбаумам надо подходить очень избирательно. В идеале — чтобы это был шлагбаум для военных машин где-то посреди леса. Тогда есть все шансы прошмыгнуть под ним без единой царапины. И да, пружины для этой цели пилить тоже совсем не обязательно. /m