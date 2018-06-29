Nissan отпраздновал 50-летие модели GT-R

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Построенный на базе модели Nissan GT-R Nismo 2018 года отличается от оригинальной модели увеличенными размерами, а также переработанным дизайном отдельных элементов экстерьера.

Так, в передней части автомобиля появился золотой элемент, который идет от передней части кузова и проходит почти по всей его длине. Капот получил более выраженную форму, а узкие светодиодные фары тянутся от колесных арок к выступам над отверстиями воздухозаборников. В задней части появился большой регулируемый спойлер, завершают облик специально разработанные для прототипа 21-дюймовые колеса.

Под капотом юбилейного GT-R50 от Italdesign установлен доработанный 3,8-литровый двигатель V6. По предварительным оценкам Nissan, он будет развивать максимальную мощность 720 л.с. и максимальный крутящий момент 780 Нм.

Автомобиль оснащен усиленной 6-ступенчатой преселективной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод полный с усиленными дифференциалами.

Европейский дебют прототипа состоится в следующем месяце.