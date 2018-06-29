Ещё
Nissan отпраздновал 50-летие модели GT-R
Далее:
Читайте также:
Ещё

Nissan отпраздновал 50-летие модели GT-R 

Популярная механика 27 минут назад
Фото: Популярная механика
Материал подготовлен дружественной редакцией auto.mail.ru.
Построенный на базе модели Nissan GT-R Nismo 2018 года отличается от оригинальной модели увеличенными размерами, а также переработанным дизайном отдельных элементов экстерьера.
Так, в передней части автомобиля появился золотой элемент, который идет от передней части кузова и проходит почти по всей его длине. Капот получил более выраженную форму, а узкие светодиодные фары тянутся от колесных арок к выступам над отверстиями воздухозаборников. В задней части появился большой регулируемый спойлер, завершают облик специально разработанные для прототипа 21-дюймовые колеса.
Под капотом юбилейного GT-R50 от Italdesign установлен доработанный 3,8-литровый двигатель V6. По предварительным оценкам Nissan, он будет развивать максимальную мощность 720 л.с. и максимальный крутящий момент 780 Нм.
Автомобиль оснащен усиленной 6-ступенчатой преселективной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод полный с усиленными дифференциалами.
Европейский дебют прототипа состоится в следующем месяце.
Популярная механика: последние новости
Из «Гелика» сделали автомобиль для разведки Koenigsegg показала первое изображение преемника гиперкара Agera RS Porsche установила новый абсолютный рекорд Нюрбургринга
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Убей!»: Кавээнщиков подстрекали к расправе над виновником ДТП8
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела101
Появилось видео наезда топ-менеджера «Синергии» на беременную5
Автоледи задавила годовалого ребенка и скрылась13
Первая смерть на Крымском мосту304
Видео
04:06
Водитель переехал трехлетнего малыша
ДТП Статьи
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:45
Омбудсмен попала в Склиф после ДТП
ДТП
00:43
Автоледи прокатила экс-любовника на капоте
ДТП
02:06
Прохожие кричали «Убей его!»
ДТП Статьи
00:42
Убил и лег в больницу: бизнесмен докатался до дела
ДТП
01:04
Девушки оттаскали за волосы друг друга на дороге
ДТП
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
05:48
Сотрудники ЦОДД теряют слух от слов «Новая Москва»
Автоновости
03:31
Умерла попавшая под BMW беременная женщина
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение