Кроссоверы 2018: 10 долгожданных новинок этого лета

Нехватки в «паркетниках» нет и не предвидится, как бы не «усыхал» российский автомобильный рынок. Летом у нас появятся новинки на любой вкус.

Популярность SUV бьет рекорды! За первые четыре месяца только в Москве было продано 36,7 тыс. кроссоверов и внедорожников, а это 50,8% от общего объема столичного рынка. Доля продаж автомобилей вседорожного толка впервые преодолела 50-процентную отметку. То ли еще будет!

Infiniti QX50

Преемник легендарного «бульдога» QX70 уже доступен для заказа, но живые экземпляры мы увидим лишь в начале августа. Новинка — не просто еще один «паркетник», а настоящий революционер. Его арсенал вооружения предусматривает рулевое управление DAS (Direct Adaptive Steering) без механической связи с передними колесами, а главным открытием станет инновационный наддувный двигатель объемом 2,0 л с системой изменения степени сжатия, работающий в паре с вариатором с восемью фиксированными передачами. Для отечественного рынка мощность снизят с 268 до налоговыгодных 249 л.с. До сотни кроссовер сможет разгоняться за 6,3 с и выжимать 230 км/ч.

В стандартное оснащение войдет круиз-контроль, восемь подушек безопасности, мультимедийный дисплей диагональю 7 или 8 дюймов, система бесконтактного открытия дверей и светодиодная оптика. У версии подороже будет система кругового обзора, функция обнаружения приближающихся объектов, ассистент парковки, проекционный дисплей и матричные фары. Цены объявят ближе к старту продаж.

Nissan Juke

В 2016 году экономическая ситуация вынудила ниссановцев приостановить продажи стильного субкомпактного кроссовера, но уже в 2017-м все вернулось на круги своя: «паркетник» вернулся со 117-сильным двигателем объемом 1,6 л и вариатором. А сейчас Juke въехал в Россию в слегка модернизированном виде — с подретушированной радиаторной решеткой, покрытой черным хромом, и тонированными фарами. В базовое оснащение входит климат-контроль и светодиодные ходовые огни. На более продвинутых версиях есть система управления динамическими настройками NDCS, светодиодные противотуманки и круиз-контролем с функцией ограничения скорости.

Увы, после обновления стиляга подорожал: раньше он стоил от 1,12 млн рублей, а сейчас — минимум 1,2 млн рублей.

Toyota C-HR Подорожавшему Juke придется схлестнуться с Toyota C-HR — одноклассником, который также делает ставку на эпатаж. Кроссовер стартовал у нас и в Белоруссии 1 июня и стоит 1 299 000 рублей в начальной моноприводной версии Ride с 1,2-литровым наддувным двигателем (115 л.с. и 189 Нм при 1500 об/мин) и шестиступенчатой механической коробкой передач. В комплектацию входят фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъемники и электрическая регулировка зеркал, датчик света, аудиосистема с четырьмя колонками и разъемами USB/AUX и светодиодные ходовые огни.

Промежуточный вариант Hot (от 1 670 000 рублей) также лишен полного привода, но порадует 148-сильным двигателем объемом 2,0 л, потребляющим бензин Аи-92, в паре с вариатором. Самый крутой C-HR Cool оснащен полноприводной трансмиссией, наддувным мотором 1.2 л и стоит от 2 083 000 рублей.

Volkswagen Touareg

Прежде синонимом слова Touareg было «дорого», а теперь — очень дорого. Кроссовер третьего поколения появится у нас в августе и будет стоить не меньше 3,2 млн рублей, то есть, почти на 4,7% больше по сравнению с предшественником, начинавшимся от 3,050 млн рублей.

"Паркетник" будет доступен в трех исполнения и с тремя вариантами моторов — бензиновыми мощностью 249 и 340 л.с., а также с 249-сильным дизелем. В стандартное оснащение входит восьмиступенчатый автомат и полный привод.

Bentley Bentayga

Теперь приобрести «Бентайгу» еще сложнее — в том смысле, что стало больше выбора. Нынешним летом стартовали продажи модификации с наддувным 4,0-литровым бензиновым двигателем V8, выдающим 550 л.с. и 770 Нм. Стоимость скорохода, способного разменивать сотню за 4,5 с и выжимать до 290 км/ч, начинается от 12 990 000 рублей.

Напомним, что Bentley с 435-сильным дизелем на полмиллиона рублей дешевле, а топовый кроссовер, заряженный агрегатом W12 объемом 6,0 л (608 л.с.) начинается от 16 млн рублей. В набор входит адаптивный круиз-контроля, функция предотвращения столкновений, ассистент движения в пробках, система распознавания дорожных знаков, помощник при выезде задним ходом, функция кругового обзора и ночного видения. За доплату — углерод-керамическая тормозная система и третий ряд сидений.

Rolls-Royce Cullinan

Самый роскошный, самый грандиозный, самый дорогой! Ультралюксовый король SUV прибыл в Россию с небывалым ценником — от 25 млн рублей! На его фоне Bentley Bentayga кажется не особенно дорогим, а Mercedes-Benz GLS и вовсе массовым автомобилем. Нам удалось устроить аудиенцию с британским монархом, и кое-что узнать о его ценностях, манерах и внутреннем мире. Смотрите и наслаждайтесь величием Rolls-Royce:

Rolls-Royce Cullinan оснащен двигателем V12 объемом 6,75 л с двумя турбонагнетателями, выдающим 571 л.с. и 850 Нм. Дизель? Даже не упоминайте — вас просто не поймут.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk

Нынешним летом в Россию пришел Grand Cherokee Trailhawk — пожалуй, самый внедорожный представитель легендарного, пусть и немолодого семейства. Арсенал средств по борьбе с распутицей предусматривает увеличенный ход пневматической подвески Quadra-Lift с возможностью увеличения дорожного просвета до 287 мм, увеличенные углы въезда, съезда и рампы, система выбора режимов движения Selec-Terrain с пятью настройками и буксировочные проушины.

Trailhawk стоит от 3 760 000 рублей, и он далеко не самый дорогой из палитры модификаций. Например, Overland оценивается минимум в 3 940 000 рублей, а топовый SRT Trackhawk — в 8 200 000 рублей.

Lada Vesta Cross

Кросс-седан — это оригинально и нетривиально, а с эмблемой Lada — еще и необычно! Отечественный «паркетник» замечателен дорожным просветом в 203 мм и форматом Luxe, предусматривающим четыре эйрбега, климат-контроль с охлаждаемым вещевым ящиком, круиз-контролем, обивкой салона со вставками из эко-кожи и 17-дюймовыми колесными дисками.

Предусмотрена версия со 106-сильным двигателем объемом 1,6 л и «механикой» (от 763 900 рублей), а также модификация с мотором 1.8 л мощностью 122 л.с. и механической коробкой передач (от 788 900 рублей) или «роботом» (от 813 900 рублей).

Geely Emgrand X7 Не исключено, что летом у нас появится китайский кроссовер, ставший после третьего рестайлинга куда симпатичнее.

Кроме передка, оформленного в фирменном стиле, у нее модернизирован салон — изменения коснулись панели приборов, центральной консоли и руля. Вместо прежнего 1,3-литрового наддувного мотора появилась 1,4-литровая «турбочетверка» (133 л.с. и 215 Нм), а также атмосферник 1.8 л (133 л.с. и 170 Нм). Привод, как это водится у «китайцев» лишь передний.

DS 7 Crossback

Еще одна новинка, чье появление в летние месяцы на отечественном рынке, весьма вероятно. Это истинный «француз» — оригинальный, эффектный, не похожий на других. Согласно одобрению типа транспортного средства, DS 7 у нас будет продаваться с турбодизельным агрегатом BlueHDI 180 (177 л.с. и 400 Нм) и восьмиступенчатым автоматом, а также бензиновым наддувным мотором 1,6 THP (150 л.с. и 240 Нм), агрегатированным с шестиступенчатой АКП.

Напомним, что DS 7 Sportback создан на модульном шасси EMP2, а, значит, полный привод возможен лишь в формате гибрида.