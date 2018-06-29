Аргентинский дизайнер представил перспективную модель Rolls-Royce

Эстебан Диас представил рендеры перспективного роскошного Rolls-Royce

Полностью автономное транспортное средство с изысканным экстерьером выглядит намного интереснее показанного в 2016 году концепта 103EX. Автомобиль избавлен от рулевого колеса, водителя и заточен под абсолютно автономное передвижение в пространстве. Салон машины, приводящейся в движение электрическим силовым агрегатом, изобилует OLED-дисплеями и располагает беспрецедентными мультимедийными возможностями.

Зачем на самом деле британцам и японцам руль справа. Читайте статью на QutoЧитайте также:Audi все же разрабатывает гигантский кроссовер Q9Audi отменила презентацию электрического кроссовера e-tronVolvo представила новое поколение седана S60